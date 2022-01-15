李靓蕾、都美竹获选“十大女性” 周刊被骂到删文

中国《新周刊》公布2021年“大陆十大女性”最新名单，踢爆王力宏、吴亦凡淫乱私生活的李靓蕾及都美竹都入选，却引发网民不满炮轰，在不堪外界舆论压力下，已经将这篇文章悄悄删除。

李靓蕾、都美竹获选2021年“大陆十大女性”，《新周刊》称一个揭开家庭内部存在的算计，一个披露明星与凡人亲密关系的不平等，借此选择与男星们切割，争取属于自己的利益，引发社会一连串讨论。又称她们不一定算是独立女性，但因为让大众关注“煤气灯效应”等现象，让“以爱为名”的龌龊行为得以公开，其他女性乃至关系中弱势的一方才有机会避开身边难以察觉、有毒的情感操控和经济压迫。

名单还包括在贫困地区创办免费女子高中的张桂梅校长，及大陆第2位女太空人王亚萍.有些人认为李靓蕾和都美竹与这些人齐名根本是荒唐至极的事，不懂评选标准究竟为何？堪称是“2021最大笑话”，新周刊在不堪外界舆论抨击下，目前已经将这篇文章删除。

但此举仍无法平息网民怒火，纷纷留言怒斥：“李靓蕾自身条件好意思跟张桂梅校长和太空人王亚萍相提并论”“这样的获奖名单简直八卦又狗血”，但也有不少人替她们说话：“揭露名人丑陋的一面，有警示作用”“李靓蕾和都美竹都是很勇敢的女性，支持”。