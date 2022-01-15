男星轮暴案出狱2个月首露脸 记者上教会采访爆发冲突

（首尔讯）韩国乐团F.T. Island31岁前队长崔钟训（Choi Jong-hoon）因卷入李胜利“淫片群组”，被揪出2016年涉嫌酒醉轮暴女性，前年遭处2年6个月有期徒刑。他自2019年5月就进入看守所，最终于去年11月服满刑期。出狱2个月的他最近被拍到顶着长发上教会改过自新，见韩媒记者上前採访，一律以“对不起”回应。

据报道，他后来看到摄影机在拍，不耐烦地说：“我也是有不好的创伤。”护儿心切的母亲推开摄影镜头，直呼“你会被上天教训。”引发网民议论。

据韩媒报道，崔钟训去年11月8日出狱后，跟随母亲上教会，透过宗教信仰寻求心灵的平静。他9日被拍到赴首尔江东区的教会，蓄长发、戴眼镜虔诚做礼拜。他下午4点结束后在停车场等候，媒体上前询问：“出狱2个月怎么度过？”崔钟训见状惊慌反问：“为什么要这样做？”记者再追问：“有回演艺圈的打算吗？”他仅回：“对不起，没什么可说的。”

面对记者一连串提问：“在什么契机下开始上教会？”崔钟训按捺不住情绪，反问：“你怎么会知道过来这里？是透过什么人知道的？是教会的人泄露我的资讯吗？我也是有不好的创伤，你这样拿着录音机紧贴，我还能说什么？”并朝着摄影机镜头的方向，质问：“请问这是在做什么？”

崔钟训眼看状况僵持不下，呼喊一旁的妈妈过来帮忙。他母亲听到记者询问“之后的计划”，动气推开记者：“为什么要问这个，走开！又没什么事，你这样会被上天教训！”接着推开摄影镜头，连珠炮说：“对着在信仰中想活下来的孩子为什么要这样……让人这么委曲！”

视频公开后，部分网友调侃：“看来没有在反省”“罪犯也会有创伤啊”，也有人认为他现在已经是接受完刑罚的一般人，媒体不必这样对他。“

崔钟训和郑俊英共5人，2016年分别于江原道洪川与大邱等地轮暴酒醉女性，涉嫌集体性侵。郑俊英2015年在崔钟训、胜利等人的淫片群组，上传与女性性爱偷拍视频达11件，涉嫌散布非法拍摄物，五人全数遭起诉。