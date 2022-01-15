母去年过世 陈泰铭叹没心情过新年

母亲2021年4月17日突离世，陈泰铭今年首次无法和她吃团圆饭，所以没什么心情特别庆祝即将到来的农历新年。

本地艺人陈泰铭最近忙着为住家做小装修，包括换门窗。他昨晚（1月14日）受访说，家里很多东西累积很多年没有去修整，要过年了，所以就局部做一些小装修。

问道今年的春节会如何庆祝，他一下子伤感起来，提到母亲去年《红星大奖》举办时过世了。前两天自己过生日也没怎么庆祝。“每年过生日，妈妈都会封红包给我，煮面给我吃。”

他直言没有心情庆祝春节，因为第一次无法和妈妈吃团圆饭了。“虽然不一定要妈妈陪伴，但还是感觉怪怪的，第一年不能和妈妈吃团圆饭，所以不会特地要去庆祝。”

要好好照顾92岁岳母

他也感叹说，子欲养而亲不待，希望大家都在爸妈在世时，无论如何都要对他们好一点。他自叹，自己活到这个年纪，变成“孤儿”。

虽然不会特意庆祝春节，但陈泰铭新年的愿望就是希望家人都能平安、健康，也希望岳母能安享晚年。“岳母和我们住一起，已92岁了，要好好照顾她。”

新剧与郭亮“决裂”

陈泰铭最近在赶拍本地剧《寄生》，剧中和郭亮搭档，出演他的心腹。

他说，这是继《心点心》后，第二次和郭亮合作。两人剧中是好朋友，自己在落魄的时候，曾遭郭亮两肋插刀度过难关，因此发誓要跟随他，无论他做什么，都支持他。

《寄生》题材较为大胆，讲述郭亮饰演的顾兆华为了保住大儿子顾允泽（谢俊峰饰演）性命，不惜利用爱慕自己的秀环（潘玲玲饰演），从她和自己生的小儿子顾允聪（孙政饰演）身上夺取允泽所需，让允聪长期配合捐献骨髓、器官等，目的只为了延续另一个儿子的生命。

为了支持郭亮的所作所为，陈泰铭剧中都全力支持，直到最后因阻止顾家悲剧不果，心生愧疚，才和郭亮分道扬镳。

陈泰铭透露，刚进剧组就要拍摄一场重头戏，即他和郭亮的决裂戏。“一上来就要和好朋友摊牌，很考我们2个人的演技。不过最后大家都挺满意，和郭亮的合作很愉快，导演也很会抠戏。”

共20集的《寄生》预计今年5月在8频道9点档播出。