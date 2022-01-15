《隐门》挨打又吊悬崖 吴岱融动作戏亲上阵

（香港讯）吴岱融在TVB新剧《隐门》中出演一代贼王，动作戏多，让他直呼剧组看得起他这个老人家，在拍一段跌落山崖的戏，大部份时间都亲身上阵，虽然已62岁，但身手仍然敏捷，果然是老而弥坚。

吴岱融在无线剧集《巨轮II》中的“鹫哥”角色奸到出汁，不过这个经典角色可能要被他的新剧《隐门》中所饰演的叶啸天所取替，他在剧中饰演的贼王十恶不赦，打劫金铺、杀人、强奸样样齐，就连面对自己女儿都毫无怜悯之心，难怪他自己都说“从影以来从没试过演这样变态的角色。”

吴岱融日前和陈展鹏、陈少邦到位于马鞍山的天外天拍摄外景，吴岱融一开机就和陈少邦打到沙尘滚滚，最后更搞到跌落山崖，虽然在场有替身一直待命，但吴岱融大部份时间都亲身上阵，尤其要在山崖边吊半天的威亚。

全程有替身在一旁待命。（取自网络）

也有替身一旁待命

吴岱融接受《香港01》访问时表示：“想不到到了我这个年纪，还有这么多动作场面，他们真的看得起我，好在监制体谅我，有替身在一边待命，毕竟我都60多了，有时拍一个镜头，他们想快，但我都要踹口气，有替身上就好很多。”

吴岱融一向有踢球、慢跑、拉筋等习惯，不过由开拍至今，十多场的动作戏为他节省了不少健身费用。

他也提到剧中和赵乐贤的对手戏，将对方整得很惨。“他试过被我用拳头打到嘴、被我用拖鞋打到耳朵有嗡嗡声、咬到耳朵咬到叫救命、丢烟灰缸砸中他的头等。虽然我知道他想骂我，不过他真的好有演员道德，一直默默耕耘，果然是有前途。”

参考“贼王”叶继欢

对于剧中的角色叶啸天，吴岱融透露有部份是参考“贼王”叶继欢。“我基本没试过演这样变态的角色，没善心，甚至可以说很冷血。”

吴岱融在剧中的一场抢劫金铺，除了令他被判监30年之外，也让陈展鹏、黄智雯、汤洛雯等人受到影响。“他们的上一代有被我打死、被我强奸，监制把这样一个极端的角色给我，有时我讲太多粗口，他们都叫我收敛一点。”