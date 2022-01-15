宝贝嘟不停 爸妈全崩溃 YouTube首支“百亿神曲”是它

随着越来越多人在YouTube点击听歌，全球第一首YouTube破百亿观看的歌曲也在发表五年半后的今天（15日）诞生了。不过这首歌的演唱者并非什么天王天后，而是儿童界的英语神曲《鲨鱼宝宝》（Baby Shark）。

《鲨》在2016年5月上传YouTube，今天正式突破100亿的点击数，也是史上第一支观看量超过百亿的视频。

《鲨》由韩国教育娱乐公司Pinkfong改编的版本，于2016年开始在社交媒体上风行一时，并火速席卷全球，引发各种模仿。

歌词很简单，一开始是鲨鱼宝宝嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后重复三次，总共嘟18次。接着鲨鱼宝宝陆续换成鲨鱼妈妈、鲨鱼爸爸、鲨鱼奶奶、鲨鱼爷爷，轮流重复，也就是共嘟90次。

在这之后，歌词稍换，依然“嘟”个没完，又再“嘟”72次。全曲唱完，总共嘟了162次！

难怪有人称这首歌为“爸妈的恶梦”，有些歌手更坦承自己的小孩都不爱自己的歌，只想听《鲨鱼宝宝》。好莱坞男星Ryan Reynolds就曾说，他曾经一早出门前就听了这首歌曲5遍，也就是“被嘟”了800多次，直呼听到要崩溃了。

第二名最多观看数的视频是波多黎各歌手Luis Fonsi和饶舌歌手Daddy Yankee合唱的“Despacito”，点击量77亿。

“Despacito”曾是最高纪录保持人，但在70亿点击时被《鲨鱼宝宝》超过，之后一路被拉开差距。有趣的是，这首歌当年并非一砲而红，而是当时正在休养中、暂停演艺活动的加拿大天王Justin Bieber因为太喜欢这首歌，主动提出合作，才因此大受瞩目。