太太产后变自恋狂 男星：这个世界只有她是对的

（香港讯）香港TVB电视小生洪永城与梁诺妍去年12月19日荣升父母，太太诞下“洪宝宝”Amber，重2.8公斤，现在在家坐月。洪永城接受《明报周刊》专访时说，女儿回家后，他跟陪月学喂奶、扫风、冲凉、换尿片，“所有事情一步步学，第一次抱女儿感觉，当然是怕她掉地啦！好怕人！”说到现在脑海都会有宝宝跌下地的画面。

“以前女儿吃完就睡，现在吃完，她的眼睛望着你，然后又望望其他地方，就在等抱，通常我会等她哭一会才抱，想得到父母的抱抱要付出一下。”不过，他大赞女儿很爱惜父母，每次睡觉有3小时，令大家都有充足睡眠，能吃也能拉，十分幸福。

梁诺妍抱着女儿与狗睡觉。（IG）

他称太太坐月期间，凌晨12时许便会睡觉，由他负责夜更。他在大厅睡觉，宝宝的床在旁边，他会看剧本和安排工作，直至早上七八时，女佣起床接手。他笑说：“我做了一个月厅长，睡房已经没有我的位置，现在走去睡房都有点陌生。我们的狗狗Molly会陪着妈咪，我好像外人似的，他们一家人很开心。听说老婆留了浴缸位置给我，我在这间屋子，除了睡浴缸和给钱交租外，已经没什么用途。我希望可以多赚些钱，买间大屋，有自己的房间，可以在家里有小小一席位就好了，哈哈！”

照顾宝宝近一个月，不时发生趣事，洪永城说每次换尿片也会被女儿恶整，“女儿很喜欢跟我玩，每次换尿片她都边换边拉，抹干净换了新尿片，她又拉，是否戏弄我？100次里面，有50次都是这样，妈咪就在旁边赞女儿good job。

“太太现在很开心，经常照镜子，因为她现在身形很丰满，自恋狂……”他则无时无刻不在欣赏。也会担心其产后情绪，事事迁就她。他笑指太太全部都是对的，像上帝创造宇宙地球一样，他无须哑忍。“庆幸她EQ和IQ各方面处理得挺好的，产后情绪也处理得好好，可能有狗狗陪她，又有很多人帮忙，她又可以在网上购物，十分开心，也可能老婆一向性格开朗。”

洪永城的视角：太太、女儿与爱犬。（IG）

当上爸爸后，洪永城感觉比以前更想回家，住家男人的感觉更强，好像家里有几个人在等他回去喂饱她们，回去就有光明。“以前我当然没想过太早做爸爸，外面有新事物就想去试，那时看见身边朋友做了爸爸后，会失踪半年至一年，然后样子很残……看见这些就会很担心。当然现在我知道，其实是很值得和开心的，做爸爸会享受跟小朋友相处的时刻。”

他这一年会留守香港，幕前幕后两边走，包括一个类似科技的谈话节目。