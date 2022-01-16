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来自 / 联合早报

发布 / 2022年1月16日 5:00 AM

美国电影《灵偶契约2》。
美国电影《灵偶契约2》。

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灵偶契约2　Brahms: The Boy II

Cinemax（星和Ch611，新电信Ch424）　晚上10.00

美国惊悚片，讲述一对母子搬到新居，儿子和人形玩偶成为“朋友”，身心备受折磨的母亲（Katie Holmes饰）发现人偶的邪恶秘密。

欢喜大世界 2

8频道　晚上9.00

开始为人生的黄金年华做好准备，和艺人潘玲玲、许瑞奇、洪慧芳、黄炯耀一起了解终身护保计划、持久授权书和预先护理计划。

从这里开始

8频道　晚上10.30

在新加坡，超过三分之一的人不是新加坡公民。这集节目探讨新移民融入新加坡社会的挑战，以及两者之间的拉锯战。

百工图（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）　下午4.30

通过讲述中国手艺人的技艺、匠心和生活，展现民间工艺的传承之美和百姓的生活智慧。

完美搭档

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

韩国喜剧。讲述两对师生恋的故事，厨师熙淑（金慧善饰）与作家俊熙（金英浩饰）因工作的创作欲，各自与学生谈起战略性恋爱。

抢红

CM+（新电信Ch571）　晚上9.00

主演：黎明、张涵予、杜鹃。张水远赴法国，找童年好友韦利帮他竞投名为“酒神”的红酒，但这场红酒拍卖战接连发生骇人枪击事件……

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