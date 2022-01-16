被爆“私下超小气” Rain气炸提告

（综合讯）天王Rain被一名YouTuber爆料年收入破百亿韩元，却对周遭亲友相当小气，气得他直呼要提告，引起网友热议。

韩国资深娱乐记者兼YouTuber李镇浩（音译）常常针对演艺圈重大事件发表意见，或是拍片爆料圈内的各种秘辛。13日他上传一支标题为“Rain赚入800亿韩元（约9000万新元），为何还会被说小气”的视频。

李镇浩举例2008年g.o.d成员金泰宇在采访中透露当兵时曾请Rain吃饭，金泰宇开玩笑抱怨好友“意外有点小气”，只不过多年前Rain的财产还没有800亿这么多，粗估只有150亿元（约1700万新元）。于是李镇浩又采访了曾与Rain共事的工作人员，对方称曾听过“Rain真的很少请吃饭”和“Rain连辣炒年糕都懒得请”的传闻。不过与Rain共事后，发现其实他很常请客，也不时会赠送礼物慰劳员工，只是Rain很讨厌餐桌上有剩菜剩饭，每当工作人员的饭没吃完，他都会问“为何不吃光”。

Rain被李镇浩冠上小气的标签后，透过经纪公司回应对方影片有不符合事实的内容，并表示已经看过所有毁损名声、抹黑、人身攻击等流言，抨击对方为了点阅率制造假消息并在网路上流传，已经对艺人造成困扰，因此会采取强硬的法律行动，也没有私下和解的打算，硬起来对李镇浩提告。