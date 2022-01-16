《灵医》分饰两角 林慧玲为剧睡垃圾槽

新传媒阿姐林慧玲近日正拍摄灵异题材电视剧《灵医》，剧中她分饰两角，且多次被“附身”演出6种不同人格。不仅如此，这次林慧玲还为这部剧睡垃圾槽，因此被剧组调侃：“这是慧玲最难赚的一部戏。”

早前林慧玲在Tiktok分享了一则《灵医》的拍摄花絮，视频中，她在垃圾房里光着脚，被地上乱跑的蟑螂吓得不轻。她告诉记者，当时正在拍摄一段凌婧瑶“被上身”的桥段，鬼魂趁她熟睡时附身，控制着她的身体来到垃圾槽。“其实我不怕蟑螂，我比较怕脏。”林慧玲形容当下的环境，地上很脏，周围还有一些未处理的垃圾，幸好剧组人员替她进行了场地消毒，还喷了空气清新剂。“这是我第一次躺垃圾房，制作单位很照顾我，彩排的时候还给我铺纸皮。”

林慧玲告诉记者，这场垃圾槽的戏份拍了大概一天半左右，她表示这场戏一拍完就马上跑去洗澡。

林慧玲非常敬业，同时也很注重卫生，尤其现在疫情阶段，她说：“疫情的关系让我现在更怕脏，因为我家有老人和baby（哥哥的小孩），就得更小心一点。”

《灵医》讲述一位“三魂七魄少一魄”的女生凌婧瑶，因一场车祸而有了阴阳眼还能让灵魂附身。在剧里，灵魂必须减重到21克，才能取得“投胎证”，而灵魂得通过完成心愿才能减重。婧瑶利用自己的超能力，制定上身的规矩和收费，与灵魂做起了生意。

凌婧瑶的个性散漫、圆滑，宛如一个江湖小太妹。“凌婧瑶”这个角色相信会颠覆观众以往对林慧玲的印象，“我没演过这类角色，大家也没看过我演，所以演的时候工作人员和对戏的演员都会笑场，他们真的很不习惯。”

共15集的《灵医》将于4月15日在meWATCH播出。