林尤发拍抗疫贺年短片

虎年将至，名嘴林尤发参与贺年宣导短片《虎年亲友阵线联盟》提2粒黄梨旺年，亲戚“上门拜年排班表”！

《新明日报》去年独家报道，本地歌迷王子黄清元首次接拍新春抗疫宣导片，操刀者是本地才子导演陈子谦；今年“泰哥”来了，子谦再次为抗疫贺岁短片掌镜，名为《虎年亲友阵线联盟》。

因疫情持续，上门拜年者需要排“班表”，拜年要“排队”、人数不得超过5人。

安排“拜年班表”，除了规限人数，还得考虑谁辈分最高，华人长幼有序；再来，哪个亲戚之间不和、谁与谁捞鱼生都会打架......也要“隔开”，避免同时“碰面”脸黑黑，防疫之外，也讲究“关系安全隔离”。

参与《虎年亲友阵线联盟》的其中一名艺人就是名嘴林尤发。

尤发受访时告诉《新明日报》，被子谦看中是因为在IG上访问男星陈俊铭，“因此被剧组找上，合作演员有梁田叔、朱秀凤，还有一些年轻人一起拍......。”

戏中提黄梨拜年 像提着哑铃运动

尤发演的角色是“二舅公”，“我一出场就要提着两粒黄梨拜年，黄梨介于半公斤到1公斤重，好像在提着哑铃运动，一拍就是一天，提到我的手很酸！”

“现实中当然不会提两粒黄梨拜年，太重了啦，拿橘子就好，不过子谦说我很有喜感，角色很适合我，我一出场就是搞笑。”

拍贺岁短片的体验很好玩，尤发说：“子谦是个很棒的导演，拍之前他让我们先走一遍台词、走位，他非常认真、也很细心。”

问起最难忘的春节，尤发感叹：“过年最大的感受就是合家团圆、亲人相聚，分享这一年生活情况，但因为疫情很无奈，我的兄弟姐妹家庭成员都很多，受到人数、名额限制，这两年我哪里都不去，也没有什么机会包红包。”

过年“孤零零”，会否感觉很无聊？

“我独居很多年了，所以也就没有太大的感觉。”疫情氛围下的春节，热闹减少了，尤发选择在家追剧、游泳、做运动，也因为疫情下团聚不易，尤发呼吁珍惜当下。

问起动向，尤发透露开了一间公司，做了一年半直播带货，“卖的东西琳琅满目，有几个同事跟着我一起跑。”

尤发去年在电视剧《味之道》中当评判，“拍了《味》之后就接子谦的贺年短片，我在个人直播上也有拍广告、拍MV，今年还推出了贺年MV《回忆年年》，做得像网络电视的感觉，所以还是很开心的！”

