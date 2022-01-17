陈升因“油漆”而入乐坛 经典曲灵感来自车牌

（台北讯）台湾音乐人陈升去年发现罹癌，痊愈后不仅重启跨年演唱会，还办画展、出新书，创作功力惊人！他近日上炎亚纶、唐绮阳、吴姗儒主持的公视谈话节目《36题爱上你》，介绍专辑《丽春》与自己的两册绘本新书；陈升提及当初是因为“油漆”而踏入乐坛，更说自己的经典曲灵感是从车牌得来的！

原来当年陈升服役在新兵训练时遇到老兵来部队询问“有没有人会油漆啊？”陈升以为是找人出公差，立刻举手自告奋勇上前，被挑上后才晓得是在问“会乐器”，老兵乡音重到让他完全搞错。

陈升随后改口说自己会弹吉他，就此阴错阳差进了军乐队，跟音乐结下缘分。在军乐队三年时间，他形容“每天跟喇叭睡在一起，也吹了三年的伸缩喇叭，都是因为‘油漆’的关系”，这段奇妙的经历让唐绮阳听完笑歪了腰。

离开部队后，原先读职校汽修科的陈升心想“油漆都吹了”，觉得这行业满好玩的，就报考唱片公司。一次落榜后，又第二次报考同家公司，因担心被认出来，他说：“我本来叫陈志升，就把那个志气的志拿掉，变‘陈升’。”还因为公司只收大专生，他将当兵时同梯念世新编辑采访科好友的学历资料背得滚瓜烂熟，笑说：“我连身份证号码都全部背起来。”没想到改了名字就被录取了。

身为音乐鬼才的陈升过去曾靠简谱来创作，还练就了将车牌号码数字转译成音阶的功夫，“每一台车骑过去都是音乐，看车牌号码都像在唱歌。”现场演唱自己创作经典旋律“Do Do Do Re Re Re Do Re Mi Mi Mi Re Re Do Re Do La Do（把我的悲伤／留给自己／你的美丽／让你带走）”，表示《把悲伤留给自己》灵感就是这样得来的，更直说：“当年那台车，你是这个号码的开回来，我要向你报恩！”