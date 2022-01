陈升因“油漆”而入乐坛 经典曲灵感来自车牌

(台北讯)台湾音乐人陈升去年发现罹癌,痊愈后不仅重启跨年演唱会,还办画展、出新书,创作功力惊人!他近日上炎亚纶、唐绮阳、吴姗儒主持的公视谈话节目《36题爱上你》,介绍专辑《丽春》与自己的两册绘本新书;陈升提及当初是因为“油漆”而踏入乐坛,更说自己的经典曲灵感是从车牌得来的!

原来当年陈升服役在新兵训练时遇到老兵来部队询问“有没有人会油漆啊?”陈升以为是找人出公差,立刻举手自告奋勇上前,被挑上后才晓得是在问“会乐器”,老兵乡音重到让他完全搞错。

陈升随后改口说自己会弹吉他,就此阴错阳差进了军乐队,跟音乐结下缘分。在军乐队三年时间,他形容“每天跟喇叭睡在一起,也吹了三年的伸缩喇叭,都是因为‘油漆’的关系”,这段奇妙的经历让唐绮阳听完笑歪了腰。

离开部队后,原先读职校汽修科的陈升心想“油漆都吹了”,觉得这行业满好玩的,就报考唱片公司。一次落榜后,又第二次报考同家公司,因担心被认出来,他说:“我本来叫陈志升,就把那个志气的志拿掉,变‘陈升’。”还因为公司只收大专生,他将当兵时同梯念世新编辑采访科好友的学历资料背得滚瓜烂熟,笑说:“我连身份证号码都全部背起来。”没想到改了名字就被录取了。

身为音乐鬼才的陈升过去曾靠简谱来创作,还练就了将车牌号码数字转译成音阶的功夫,“每一台车骑过去都是音乐,看车牌号码都像在唱歌。”现场演唱自己创作经典旋律“Do Do Do Re Re Re Do Re Mi Mi Mi Re Re Do Re Do La Do(把我的悲伤/留给自己/你的美丽/让你带走)”,表示《把悲伤留给自己》灵感就是这样得来的,更直说:“当年那台车,你是这个号码的开回来,我要向你报恩!”