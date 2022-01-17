《巴黎野玫瑰》导演病逝

（综合讯）据外媒报道，法国名导Jean-Jacques Beineix（让-雅克·贝奈克斯）于当地时间1月13日在其巴黎的寓所因白血病去世，终年75岁。据报道，贝奈克斯一生仅执导过八部作品，但仍和Luc Besson（卢贝松）、Leos Carax（列奥卡拉克斯）一起被电影界誉为“法国电影三天才”。在他的作品中，以《巴黎野玫瑰》（Betty Blue）最为影迷津津乐道。

《巴》讲述一个既浪漫又虐心的法兰西式凄美爱情故事，是1986年法国票房第五的国产影片，还获得多达九项凯撒奖提名，但最终只拿下最佳电影海报奖这一项。

贝奈克斯1946年10月8日出生在巴黎的一个中产家庭。中学毕业后，他原本的志愿是要学医，但1968年爆发的“五月风暴”彻底改变了他的命运。眼看社会运动风起云涌，自小便喜欢电影的他决心大胆拥抱心中所爱。然而，他在报考法国电影高等学校时名落孙山，未能遂愿。由于当时的法国电影界也正在经历变革，充满热血干劲的贝奈克斯便在名导Jean Becker（让·贝克）手下谋得一份助理的工作，并且一干就是三年。之后，他还服务过Rene Clement（雷内克莱芒）、Claude Berri（克劳德贝里）等前辈导演，积累不少宝贵的实操经验。

1980年，34岁的贝奈克斯终于完成自己的首部导作《歌剧红伶》（Diva），并且一举拿到包括最佳导演处女作、最佳摄影、最佳配乐在内的四项凯撒奖。该片根据同名小说改编，讲述的是小人物平白无故卷入江湖纷争的套路冒险故事。

1992年上映的《迷幻公路》（IP5）让贝奈克斯饱受争议，著名法国演员Yves Montand（伊夫蒙当）在拍摄该片的最后一天心脏病发作去世，很多观众责怪贝奈克斯对待演员太过苛刻，才导致悲剧发生。

2001年，贝奈克斯拍了被称为是一部彻底失败的商业片《过把瘾就死》（Mortel Transfert）之后，就再也没有新作。他在2006年出版了自传。