曾被男监制提醒做女人不要太聪明 欧萱：40岁可表达智慧了

漂亮多才艺的阿姐欧萱来到女人四十的人生阶段，她觉得女人逾四十岁，最具优势的地方在哪里？

欧萱接受《新明日报》记者访问，以一贯利落的语气回应：“40岁这个年龄层的女性更懂自己、更自信，更有能力突破自己，其实女人的内心是很强大的。”

能演能舞能编能导能烘焙的欧萱，是娱乐圈多面手才女，她不讳言年轻时曾有人跟她说，女人不要太聪明......“我则觉得，女人40是时候表达自己的智慧了。”

欧萱向来有话直说，不喜欢拐弯抹角，“所以，关于对戏或剧本有何看法或问题，我都会想要问清楚，弄明白。我觉得这是演员的责任。可能当女生提出任何问题，看上去会像在挑战对方，就有监制跟我说‘女人不要太聪明’。过了好几年，另一位男监制也跟我说了同样的话， 因为他无法解释或回答我的问题。”

这令欧萱有感，女生有想法似乎就变得难搞，男生有想法则完全没问题。

问起是否因为太聪明招惹非议？欧萱说：“我相信不管你在哪一行，只要能力强就会遭人眼红。何必理会？把自己的事做好，让自己越来越好，无需理会别人说的。凭自己的能力把分内的事做好，何来指指点点。”

“我觉得很多人的压力来自于别人，看到别人好就觉得自己好像‘不够好’。所以我一直不喜欢做任何比较。”

去年不少感情低调的艺人忽然宣布闪婚，欧萱对情事三缄其口，但表示该宣布时也会宣布，她叹人生很短，有梦就去实现，爱情、亲情、友情分量相当，对她都很重要。

计划到日本开甜点店

华人农历春节将至，问起最难忘的春节，欧萱透露：“最难忘的新年应该是刚入行时去台湾拍戏，也是第一次在异乡过春节，那时还年轻，第一次到外国拍戏，还待了5个月，特别想家。”

金虎年脚步越来越近，欧萱是个依循传统习俗的人马？比如春节会穿生肖适合的颜色？为自己添好运？犯太岁时就去拜太岁？

“我会跟父母拜年，准备红包给他们。但我不迷信。”她说。

据悉，开了甜点店的欧萱正忙得不可开交，她向记者透露，每个月都会研发新的食谱，这次把高崎市的Yuzu（日本柚子）给带进来了，所以挺开心的。

不少艺人攻TikTok，上ig直播带货，她怎么看这样的做法？“每个人都有自己喜欢的平台。但我一开始在厨房忙着烘焙，连Instagram都没时间玩了。”

她表示本地暂不开分店，先把精力放在第一间慢慢做起。“但是，有计划到日本看看。”言下有意将烘焙版图扩充到日本去？

问起新年愿望，欧萱直言每年都一样，就是“开心，健康”，欧萱擅于创作，但问起可会再自编自导自演微电影，她说：“哈哈。想要自编自导，不想再自演。”

据悉，中国女星拍戏接受挑战，38岁演绎16岁，她怎么看这样的挑战与胆量？

“演员都要接受演技上的挑战。38岁演16岁，如果是短短flashback（人物倒叙）也还可以，但如果是整部戏演16岁......”她语带犹豫，坦言现阶段的自己不可能再诠释“莫晶晶”（《荷兰村》）这个角色了。

但揣摩“老化”角色似乎更手到擒来，“如果说挑战80岁老人家，我有啊！《X元素》都演了90多岁的人，因剧情需要。我依然相信戏应该以自然为主。”