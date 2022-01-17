（综合讯）谢霆锋亲揭母亲狄波拉幼年被遗弃，成名后竟冒出一堆“亲生父母”！

谢霆锋担任主持的综艺节目《百姓的味道》最新一集邀得杨千嬅担任嘉宾，两人一起去到潮汕地区寻找美食。

过程中，杨千嬅眼看一位老婆婆独自养大五个孩子，感触颇深。

两人谈话间，谢霆锋罕有提起了妈妈狄波拉从小被遗弃的过往，大赞对方是一位非常硬、非常勇敢的女性。

老婆婆独自抚养5个孩子的经历，让杨千嬅想起自己的奶奶，因为对方从小就灌输她做女人要坚强的概念，所以她从小就立志要当一位内心强大的女性。

提到这个话题，谢霆锋透露，比起其他人童年无忧无虑的生活，妈妈狄波拉从小就被遗弃，过着颠沛流离的生活。

谢霆锋说，“妈妈说自己很小就被带到泰国去卖发夹长大的，所以你可以想像她多硬，就是特别硬朗的。”

谢霆锋亲揭母亲狄波拉幼年被遗弃。（网络）

狄波拉成名后 冒出很多“父母”来认亲

狄波拉进入了娱乐圈，拍了无线长剧《狂潮》走红，成名之后，居然冒出很多“父母”，竞相出来想要与她相认，每一封信都是写着“我是你亲生的父母”。

谢霆锋指，虽然狄波拉会好奇，到底自己真正的父母是谁，“但是她也在想，如果是因为我现在开始成功了，或者是成名了你们才来认我，我才不要打开这封信！”

因此，狄波拉把箱子里面所有的信，“当中或许真有应该是她‘父母’的、亲父母的都扔掉，那你说我妈是一个多硬的女人！”

言语间不难看出，霆锋对妈妈的心疼与敬佩。

一旁杨千嬅也附和说：“她确定要自己再重新开始生活，就是做自己了，这个很厉害！”