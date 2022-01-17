雨照下戏照拍 跟随记者去《天使4》外景探班

拍戏是需要“看天吃饭”的工作，日晒雨淋是平常事，就像记者到《你也可以是天使4》外景探班这天，天气阴晴不定，时而乌云密布时而放晴，突然又下起了雨,不过套阿姐郑惠玉的一句话：“OK啦我们习惯了，这是小儿科!”

这天拍摄的是剧中护理人员参加马拉松义跑的戏，记者抵达时演员们已经跑完，正在拍郑惠玉在台上致辞的画面。细雨纷飞，演员们彩排时戴口罩撑伞，正式拍摄时脱口罩收伞，光是看就帮他们累。

郑惠玉对雨天拍戏习以为常

阿姐受访时说：“最近的天气都这样，幸好我们的外景在雨季前已经拍得七七八八了。”对于日晒雨淋，阿姐早已司空见惯，“今天算是很幸运了，只是毛毛雨，OK啦我们习惯了，这是小儿科，还能拍摄就好了，最怕是遇到打雷或下大雨，那就得停止拍摄。”

阿姐参与了四个系列的《你也可以是天使》，这次“升级”当乐龄日间康复中心兼养老院的主管，“我跟厚任大哥和张为大哥等前辈有蛮多对手戏，他们有丰富的人生历练，看他们在片场互动聊天很有趣。”

郑惠玉第四度参与《你也可以是天使》的演出。

向云陈熙互动温馨

向云参与了《天使》第一和第二系列，第三系列因为在上海拍摄《小娘惹》而无法参与。这次终于回归，向云开心地说：“白衣天使是我当年的梦想，中四毕业后我去应征当护士，但因为英语不好没被录取，所以很开心能在戏里实现梦想。”

她这次还跟儿子陈熙一起演出，“他演菜鸟护士，受到我和惠玉的启发而选择加入护士行列，他代表的是年轻一代的医护人员。”虽然母子俩在戏中的对手戏不多，但能一起开工还是不错的，记者现场所见，贴心的陈熙会为妈妈撑伞，充当私人“助理”，亲子互动很温馨。

向云和陈熙一起开工，在拍戏现场互动温馨。

郭亮赞洪丽婷感受力强

郭亮在《你可以是天使4》和“才华新秀”洪丽婷饰演父女，这是两人第一次合作。郭亮对“女儿”的表现大赞道：“作为新演员，她的表现很棒，我们有几场动情和火爆的戏，我发现丽婷现场的感受力特别强，很准确也到位。”

郭亮在剧中演患上帕金森症的黑社会老大，拍摄前原本想上网找相关影片，却发现少之又少，“我后来是靠找到的一点点片段去揣摩患者的动作，拍摄的时候抖的部分不辛苦，辛苦的是身体得弯曲，只要开机我就得弯着身子，很累而且腰很酸。”

郭亮在剧中饰演患上帕金森症的黑社会老大。

洪凌相隔多年拍摄《天使》

洪凌在拍摄这天参与了马拉松义跑，但她透露私下不善于长跑，“我平时会跑2.4公里，最多跑5公里，马拉松对我来有点吃力。”她透露以前的体力不好，因此去年开始跑步锻炼，没有拍戏的日子会每天跑步。

这是洪凌第二次拍《你也可以是天使》，但心情上有很大不同，“《天使1》是我的第一部戏，那时候只是一个小角色，像个活动布景。这次则是主要演员之一，所以接到角色时很感动，因为发现这七八年来我真的成长了很多。”从对演技一窍不通的新人，到现在是备受力捧的小花，洪凌这一路走来确实相当不容易。

洪凌相隔多年再次演出《天使》系列，心情十分感动。