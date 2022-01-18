天才厨师还是厨房谐星？ 感受大湾仔哥哥的“烟火气”

别的节目卖人气，这节目卖烟火气。说的是目前人气最旺的《大湾仔的夜》。

《披荆斩棘的哥哥》是去年最火的中国综艺节目，嘉宾艺人有言承旭、林志炫、赵文卓、胡海泉等多名大陆、台湾的知名艺人。没想到最火爆的却是号称“大湾区五人组”的港星张智霖、陈小春、谢天华、林晓峰、梁汉文。在观众纷纷呼吁之下，湖南卫视的网络姐妹台芒果TV于是循众要求，为五人开设了这个团体综艺 。

更没想到的是，《大湾仔的夜》继续火爆，而且是收视和口碑都爆。

没剧本。没剧情。不互咬。不内斗。竟然还爆？节目唯一的设定是：陈小春、张智霖、谢天华、梁汉文、林晓峰一起去广州开一家大排档。

看哥哥们穿梭在古老又浪漫的东山口， 忙碌地奔波于菜场、后厨之间。毫无经验的他们，要操心采购、备菜、定价、出品、服务等一系列环节。然后他们去拜访附近的食肆老板，邀请他们来作客，招待他们吃一餐，听他们给意见。结果评价真是老实得可以——就是观众从受访食家的表情中，看到“不怎么样”，仿佛他们都在掩嘴偷笑。

“大湾仔的夜”大排档门里门外。（视频截图）

网民很喜欢这种真实。比起另一档人气也很好的明星经营类美食真人秀《中餐厅》，网民称赞《大湾仔之夜》更有烟火气，也更有人情味。

所谓烟火气，除了是指煮饭炒菜所需的烟火，也意味着五个主持人都接地气，让人感受到亲切的人间烟火。

五个人都是年轻相识至今的好友，那种默契，特别自然。五个人分配工作时，陈小春被指名管钱，他数钱数出一脸得意满足，要跟人社交时却又一脸迷茫，太可爱。林晓峰，可能是最不帅的那个，却也可能是最爱干净的——他负责卫生，对很多细节提出要求，一直碎碎念，也可爱。

但是最感人的一幕，记者觉得是五个艺人与街坊、食客谈笑风生，为了弥补自身厨艺的不足，为大家唱起老歌，那种不约而同的回忆当年情， 唤起了我们对流逝岁月的缅怀，也对身边友情的珍惜。所以说，吃完有烟火气的饭，欣赏有人情味的歌，怎么能不感动呢？

大湾仔哥哥们一下子唱歌娱人，一下子泡脚自娱，充满娱乐性。（视频截图）

不过，这毕竟是档经营食档的节目，怎么能不对嘉宾的厨艺评论评论呢？

一开始就因为上过TVB电视烹饪节目得过佳评，而被推上主厨位置的是谢天华。可是，在我们多数人的眼中，他不是那个很厉害的卧底“Laughing哥”吗？卧底和厨师两个形象好像有点冲突。果然，他很快就泄底了。哥哥们建议很多菜，但他都不会做，总是一脸难色，苦过苦瓜。他最先做的四道菜，苦瓜排骨汤不尽如人意，有人嫌干，有人嫌淡，有人嫌咸，众口难调；蚝油菜心是本来就菜心太老，他无力回天；还好有虾仁炒蛋和梅头肉饼，终于有人赞了。

看下去，会看到谢天华有一次在点火时，没有控制好火候，不小心烧到手臂，他还自嘲：“手毛都光了，烧得光秃秃的，还有一种味道，焦味。”还有一次是被蟹钳夹伤手指，让人觉得他仿佛是厨房谐星。

谢天华第一次煮出四道菜，两胜两负。（视频截图）

食店开业，五位哥哥意识到自己的不足，分组拜师，但到了厨房却鸡手鸭脚，制造了不少笑料。

其实五人之中，张智霖的形象温柔、居家，感觉他平日在家会下厨，可是他偏偏“深藏不露”。终于有一次轮到他做椒丝腐乳炒通菜，令人跌眼镜的是，他第一次做这道菜，竟然做得有板有眼，可圈可点，手法娴熟引来好评，显然他在烹饪方面颇有天赋呢！

张智霖（左图）和陈小春下厨的样子，笑容一样，风格不同。（视频截图）

《大湾仔的夜》即日起，每逢星期二晚上8点，通过星和Hub都会台播出。观众也可从该台的频道随选中选看节目。