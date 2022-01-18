晒吻照恭喜曾沛慈结婚 汪东城反被催婚

（台北讯）37岁的台湾女星曾沛慈1月16日在社交平台宣布结婚消息，配文“他有太太，我有先生了！”并附上两张与丈夫的合照。曾沛慈当天举行简单的结婚仪式，邀请双方至亲好友参加，昔日“星光帮”战友魏如昀、梁文音、林佩瑶、丁衣凡等都现身，对新人献上祝福。另外，包括吴姗儒Sandy和晏柔中等艺人也出席，见证好姐妹的幸福时刻。

曾沛慈和男星汪东城因《终极系列》偶像剧结缘，在《终极一班》第二三部饰演的超强情侣档深获粉丝喜爱，不少《终极》粉丝直呼“我的东婷CP还是be（bad ending的缩写，指悲伤的结局）了！”老友汪东城随即在社媒送上祝福：“恭喜鸭King！现在真的变Queen了吧！”还不避嫌地配上一张曾沛慈亲吻他脸颊的剧照。不过评论区很快变成大型催婚现场，粉丝纷道：“催婚已经催累了”“东哥还嘲笑人家！快着急点吧！以后谁帮你守终极一班啊！”

曾沛慈昨天受访透露与从事音乐相关方面工作的先生相识已超过十年，但正式交往才一年半，两人从去年春天就确定朝结婚目标前进，她也澄清自己目前没怀孕。台湾媒体随即曝光曾沛慈的老公是孙立衡Peter，就是之前曾被拍到的“黑壮男”，他是“约书亚乐团”的吉他手，同时担任乐团的音乐总监一职。

其实曾沛慈宣布结婚的三天前，13日曾分享和乐团一起合作的六分钟歌曲《牵手》（Hand in Hand），她和赵治德担任主唱，由孙立衡弹奏吉他。该作品获得许多歌迷大赞：“沛慈唱歌就是有温暖的感觉”“听了充满希望跟期待”。