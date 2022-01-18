疫下春节非一般 林益民红包只派十多个

年关将至，名嘴林益民谈疫情下的春节：大年初一早上吃牛奶年糕、炒面线，春节花卉省略、亲人红包只派十多个。

益民仍不忘做公益，他将再次联合其他四位艺人陈丽贞、朱厚任、刘谦益、王昱青共同提供春节美味佳肴，为抗疫的医疗人员加油打气，明天（1月19日，星期三）中午，益民将连同陈福记老板许耀元、送上300盒娘惹式咖哩鸡腿便当盒；还有好友陆女士赞助的300盒新年黄梨挞，一并送到陈笃生医院，供前线医疗人员享用，感受春的气息！

至于益民本身怎么过年？他笑说：“女儿都嫁人了，年除夕会到夫家吃团圆饭，我与太太便回老家与弟妹吃，大年初一晚上才与女儿聚餐。”

益民形容林家是“女儿国”，太太之外，他有2爱女4女孙，长女林爱心目前移居日本千叶县流山市、小女儿、女婿在狮城，齐聚上桌即见“阴盛阳衰”。

林家女儿兵多，记者打趣那可是“皇帝命”，他幽默回应：“表面上看去像是‘皇帝’，其实背后有个慈禧太后‘垂帘听政’！”

“慈禧太后”？是益民对枕边人的昵称，太座大权在握，与爱女都是能煮之人，大年初一吃的牛奶年糕、炒面线的“开年菜”就出自太座手艺，至于益民春节必做的事，就是“听取使唤”。

不过，他也透露，自从疫情来袭，过节一切从简，“一来太太是台湾人，娘家都不在新加坡，我家族成员不多，春节过得其实很简单。”

往年会添吉利桔子、年花，近年上门拜年者缩减，春节花卉省略，也由于家庭成员少，红包只派十多个。

过年必捞鱼生

春节习俗中，有一点是这名美食达人很坚持的，那就是捞鱼生：“即使是用蔬菜水果来捞也没问题，捞起是本地华人过年的指定动作，有仪式感，绝对不能遗漏！”

上门拜年者寥寥无几，会嫌过年太“安静”吗？

“早就习惯成自然了，反倒我和太太会商量，今年找哪个师傅订餐，送上门大快朵颐，美食当前，未必全部需要自己煮！”