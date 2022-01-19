拍广告不容易！ 连朴叙俊也要一直跑一直跳

说到广告，你的脑海中是不是立刻浮现出明星站在镜头前使用商品念着台词的画面，轻轻松松就能进账百万？拍广告对艺人来说好像并没有什么难度，甚至对很多人来说做艺人也不过是在摄影机前做做动作说说话而已的轻松工作。然而，事实真是这样吗？艺人真的有我们想象的那么容易当吗？

近日，韩国著名男星朴叙俊受邀担任美国运动品牌Skechers亚洲六个地区的代言人。Skechers的负责人Eileen表示：“选择朴叙俊当Skechers的代言人一方面是他的受众群体广泛，另一方面是因为他爱好健身和运动，这点与我们品牌的精神高度契合。”

在为Skechers拍摄的宣传片中，由于短片使用了大量特效，朴叙俊需要在充满绿幕的房间里做出从奔跑到跳跃的一系列动作。想知道朴叙俊在哪些地方拍摄了最多次吗？疫情期间Skechers又是如何与朴叙俊保持联系的呢？赶紧和zaobao.sg一起打开视频看看吧！

看完幕后花絮，是不是更佩服朴叙俊的敬业精神？的确，在镜头前自在的一颦一笑可不是一两天就能练成的。

一年有三分之一的时间都在拍广告

朴叙俊在2018年被消费者选为最喜欢的广告模特儿，当年手握10个广告。一直到2021年，朴叙俊在韩国依旧拥有9个广告，人气丝毫没有下滑的趋势，同时海外广告也越来越多。据韩国节目《TMI News》报道，以2018年为例，朴叙俊1年365天的行程中有超过100天的时间在拍广告，或参与广告相关的活动，非常惊人。 从食物、酒店订房、再到银行，朴叙俊的身影无处不在。

拍过那么多广告？其中最有记忆点的有哪些？

“暖男友”卫生棉广告

没想到吧！朴叙俊竟拍过卫生棉广告？

早在2015年，化身成“纯棉男”的朴叙俊就引起不小的讨论度。以“男友视角”拍摄的一系列“互动式”广告在网络疯狂流传，只要跟着“轻轻在荧幕上点击”，就可以拥有如欧巴一般的男友。

“尹食堂”番外篇 啤酒广告

因合作综艺节目《尹食堂》，大厅的“专务”和“打工仔”被广告商看上，拍摄了啤酒广告。广告曝光后引起不少讨论：“广告是在西班牙就拍好的吗？”（备注：《尹食堂》第二季在西班牙拍摄）。工作人员跳出来解惑，以假乱真的场景原来是用布景搭出来的。

与IU的“神仙组合” 烧酒广告

前阵子传出朴叙俊和IU接演新电影《Dream》，让不少粉丝期待不已的同时，两人过去曾合作过的烧酒广告也被网友翻出来，提前感受两人合作的火花。你也在期待这对“未演先轰动”的组合吗？先看广告过过干瘾吧！