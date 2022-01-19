另一半若撒谎 刘雅瑟绝不原谅

如果另一半撒谎，中国女星刘雅瑟绝不原谅。

在《团圆饭》中，王冠逸找演员扮演家人，欺骗女友和未来岳父。戏里的刘雅瑟选择原谅，戏外的她若碰上男友不诚实，绝不姑息。她在电邮访问中告诉《联合早报》：“绝不可能原谅，相爱的人应该互相理解，互相体谅，一起承担责任，不应该彼此欺骗。”

此外，她的角色不介意婚后与家婆同住。现实中婆媳纠纷的例子比比皆是，对此，刘雅瑟倾向将来婆媳之间“距离就是美”，但有“距离”之余，不会忽略日常的关心与沟通。

刘雅瑟首次主演新加坡电影，对比在中国拍戏的不同之处，她指：“其实没有太多不同，因为大部分人也是华人。主要是这次去新加坡拍戏，因为疫情原因，每隔几天就要做一次核酸检测，片场大家很注意防疫，拍摄现场比较紧张。第一次和新加坡团队合作，合作起来发现是很融洽的。”对于剧组使用掺杂式语言，她觉得语调蛮有趣的。

过肩摔朱厚任怕摔伤

跟刘雅瑟对手戏较多的演员是王冠逸、郭亮、李国煌和向云。她说，王冠逸很温柔与友善，向云很有气质，温婉亲切，李国煌是片场的开心果，一开口就让她忍俊不禁。至于“银幕爸爸”郭亮，她说：“郭老师给人的感觉、状态和心态都很年轻，交流起来很舒服。”

谈到过肩摔朱厚任的戏，她说：“确实有点难度，拍了好几遍。因为我的力气其实很大，很怕他受伤，哈哈。”

刘雅瑟在《麦路人》《智齿》等电影的演出让人印象深刻。新的一年，她希望挑战没有演过的角色类型，并接到喜欢的角色，“当然更希望疫情早点过去，大家都能健健康康的，好好生活。”为工作离家打拼的她，过年期间会把时间留给母亲。