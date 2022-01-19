电影评论学会大奖 谢贤首封影帝 刘雅瑟称后

（香港讯）第28届香港电影评论学会大奖经历9小时讨论及三轮投票，17日公布得奖名单，从影69年，85岁的谢贤和33岁中国大陆女演员刘雅瑟，分别凭《杀出个黄昏》及《智齿》首度称帝封后，《智》片同时获最佳电影，林家栋凭《杀》片夺最佳编剧；陈木胜凭遗作《怒火》获最佳导演。

谢贤（四哥）在《杀出个黄昏》演绎迟暮杀手，击败《妈妈的神奇小子》的梁仲恒，《手卷烟》和《智齿》的林家栋，《浊水漂流》的柯炜林，以及《除暴》的吴彦祖，夺最佳男演员，成为学会最年长的影帝。

首登影帝宝座的四哥很开心，他说：“多谢香港电影评论学会，要多谢《杀出个黄昏》前前后后（台前幕后）所有人，子彬导演、编剧静怡，以及那么傻的监制家栋。我一定要请他们去六星级酒店饮咖啡，最想多谢我的拍档冯宝宝，一拍她就有火花，希望将来再有合作机会。”

荣获最佳女演员的刘雅瑟收到消息后，亦非常兴奋，恭喜《智齿》获最佳电影，也谢谢“我的王桃（戏中角色名字）”和郑保瑞导演，她说：“得奖是极大的鼓励，我会继续努力。”

英皇电影对于《怒火》获最佳导演及推荐电影，表示衷心感激，“《怒火》是陈木胜导演倾注心力的诚意之作。开心由刘浩良执导的《除暴》亦成为推荐电影之一。”