(综合讯)《蜘蛛侠:不归之战》创下全球16亿美元(约21.56亿新元)的票房,紧接在后登场的为《奇异博士2:失控多重宇宙》(暂译,Doctor Strange in the Multiverse of Madness),漫威已于去年底乘胜追击,发布前导预告和首张海报,如今又传出Tom Cruise(汤姆克鲁斯)将饰演来自不同宇宙的“钢铁人”东尼史塔克!

近日有消息指出,《奇异博士2》将出现另一宇宙来的“钢铁人”,既然是多元宇宙的钢铁人,当然就不会是Robert Downey Jr.(小劳勃道尼)饰演,而是找本来就是“钢铁人”人选之一的阿汤哥。事实上,几十年来,一直有传言阿汤哥会在电影《钢铁人》中演出东尼史塔克,据外媒报导,早在1990年代,阿汤哥就表示有兴趣扮演这个角色。

《蜘蛛侠:不归之战》中,奇异博士打开多元宇宙的裂缝,史无前例让三代蜘蛛人合体,而《奇异博士2》也将更深入了解“多重宇宙”,不少影迷期待漫威是否还能有其他大惊喜。阿汤哥是否会以钢铁人身份出现,全球影迷都在期待。《奇异博士2》预计于今年5月上映。