众星难忘的团圆饭 王冠逸视讯“解馋”

众星拍《团圆饭》谈心中难忘的团圆饭，去年在海口拍戏的王冠逸手上一杯拿铁、一块蛋糕，与家人视讯过年。《团》片导演王国燊、投资人兼演员李国煌、主角王冠逸、向云、郭亮、朱厚任、朱哲伟、黄晶玲、网红DAS等，昨午（1月18日）应《团圆饭》在滨海湾金沙酒店会议厅举办记者招待会。

王冠逸：独自喝拿铁吃蛋糕度过

问起“团圆饭”，经常为拍戏飞来飞去的王冠逸有感而发：“去年大年除夕在海口，我与家人视讯见面，见到家人年夜饭吃得非常丰盛，我则是拿铁加蛋糕，虽只有短短10分钟，但印象深刻（孤零零会否觉得很心酸？）不会，我已经接受了。”

导演王国燊：拿了红包玩三支公

“团圆饭是吃一顿少一顿的！”导演王国燊忆述六七岁时，在除夕夜，拿了红包之后赌博：“我们玩三支公，堂哥想‘骗’走我的钱，没想到我一学就上手，结果钱全部给我赢光，我10岁时已会打麻将！”

郭亮：上海30多亲人共聚

对上海籍贯的郭亮而言，家乡团圆饭气氛浓郁，“爷爷奶奶有7个子女，有一年全员到齐，其中从新疆到上海的还得坐10天10夜火车，30多人一起吃，那一年超开心！”

说起上海年夜菜，郭亮眼神闪着光：“我那个年代的上海人，吃团圆饭是很有程序的，第一道必定是凉菜，像皮蛋烧鸭花生等等，第二轮是热炒，炒肉片，最后是全鸡汤里有蛋饺，还有甜点是酒酿桂花丸子汤。”

郭亮除夕忙贺年节目，疫情前会在大年初一回上海：“像‘包’机，机上空荡荡，现在说起来感觉很虚幻......”

李国煌：怀念蔡厝港过年氛围

李国煌表示：“以前住在蔡厝港，亲朋戚友住附近，什么时候开始流行餐馆吃团圆饭我们都不知道，以前都是在家里吃的，有时不是食物的问题，是亲人拿着砧板在那里‘剁剁剁’，起炒锅‘锵锵锵，是那种氛围感......当然，上桌才两只鸡是不够的，小孩、甚至大人之间都想着把鸡腿‘抢’过来给孩子吃......”形容得画面感十足。

说到包红包，国煌说：“除了亲人，员工对我来说很重要，我不怕多给，只要对方能回馈公司（最大的红包给多少？）怎么可以讲！总之他们拿到我的红包会很开心！”

问起红包数字，他想了想：“合起来要5位数。”

朱厚任：难过家禽变桌上肉

朱厚任笑说：“记得我爸爸在团圆饭砍鸡，上桌时发现鸡肉全部‘粘’在一起，也试过见团圆饭吃的鸡肉，是家中饲养的鸡，怎么也吃不下去......”

忆述爱儿叛逆期 向云难过哭泣

提起团圆饭，向云透露：“童年的团圆饭最难忘，因为只有过年过节才有鸡鸭鱼虾肉吃，祖母在世时，过年很讲究仪式，上桌前先拜拜，我们一家兄弟姐妹八人一起吃团圆饭。”

她叹：“年轻一辈不把吃团圆饭当一回事，价值观已经有点改变了，希望电影能唤醒大家重视团圆饭。”

国煌接腔：“有些年轻人坐下来吃团圆饭，态度是‘来，给你半个钟头’，我就跟向云说，今年她多了一个人（陈一心男友崇喆）吃团圆饭......”逗得向云笑不拢口。

在《团》中，向云与王冠逸饰演一对母子，她饰演一名妈妈桑，因彼此有心结无法好好相处，向云现实中可有碰过儿子陈熙忤逆时？

“陈熙向来是很乖巧的小孩，小时候会吱吱喳喳拉着我，但上了中一至中三，正处于青春期，个性忽然变了，开始不跟我说话，记得一次，我去接他，一上车就脸臭臭，当时我还哭了，你怎么这样啊？”

但一步入高中，陈熙又恢复向云熟悉的“乖儿子”本性，跟妈妈很亲，令她释怀不少。

朱咪咪抱紧网红NG14次

华语说得溜的DAS幼稚园时就开始学说华语，拍《团圆饭》与朱咪咪有“亲密戏”。

两人躲在桌子下，桌外是两帮人马殴斗，DAS对咪咪姐说“报警吧”，岂料咪咪姐居然听成“抱紧”，立即紧紧抱住他。

那场戏NG了14次，DAS说：“咪咪姐说地上坐到她屁股麻痹。”

黄晶玲饰演向云的“少女时代”，拍一场打孩子的戏时，她自打大腿，大概过于投入，居然将大腿打到淤青，“导演心疼问候我......”

此话一说，国煌立即酸溜溜：“天下的导演都是一样的......”

饰演朱厚任“小鲜肉”时期的朱哲伟则透露，由于模样过于凶神恶煞，“小男孩见到我一直哭！”

《团圆饭》已订于本月20日上桌，31日马国放映。