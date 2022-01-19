李南星IG被黑客盗名借钱

黑客入侵阿哥李南星帐号，冒用他名字向教会借4万元！

事发在本月18日凌晨两点，南星惊讶发现自己公司的IG @lnxglobal_official 突然“动弹不得”，后更获得教会友人通知，有人冒用他名字借钱！

“幸亏那个朋友没有上当，但开口借的数目很可观。”一问之下，才知道狮子开大口借4万元。

IG帐号被冒名敛财，对南星是第一遭，他担心周遭朋友受骗，特别通过媒体，呼吁外界千万不要上当！

据悉，有陌生人电邮南星，直言“如果想拿回你的帐号，联络我，号码是......”对方电邮署名Akilla，WhatsApp号码是+44开头，似乎是在英国。

南星很错愕，也很无奈，他说：“这些黑客都很‘聪明’，但为何不用在正途？要做这些伤害人的举动，希望他们及时醒悟，多做些对社会有益的事。”

南星最近忙完郑各评监制新剧《亲家、冤家做头家》之后，难得悠闲，今早（1月19日）陪80多岁老父去钓鱼，两父子钓鱼乐。

南星这名“海的儿子”除了爱钓鱼，爱烹调，也对栽种颇有心得，他具有绿手指，住家后院种植不少果树，包括莲雾、龙珠果，果树都长得很茂盛。

问起最新动向，南星最近受邀当上产品代言人，原受邀飞欧洲，但因为奥密克戎变种病毒肆虐，或改期3月才飞。