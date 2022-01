才37岁！法国最帅影帝不戴头盔滑雪意外惊传死讯

(巴黎讯)2014年曾参加金马影展、被称为“法国第一帅”的男星Gaspard Ulliel,经法新社证实在法国当地时间周二于阿尔卑斯山脉萨瓦区滑雪时,与另一个滑雪者在两条滑雪道的交会处发生相撞意外,因当时没有戴头盔,造成脑部创伤,经直升机急救送医后仍不幸身亡,终年37岁。

外貌俊美的Ulliel,是法国影坛最具国际知名度的男星之一。他最早主演《乱世情迷》(A Very Long Engagement)打开知名度,后来又与巩俐合演好莱坞片《人魔崛起》(Hannibal Rising)。他近期最受瞩目的作品是2014年在《巴黎圣罗兰》(Saint Laurent) 中扮演一代时尚大师圣罗兰,诠释圣罗兰60到70年代事业最辉煌期间的爱欲与不为人知的孤寂。他主演的《不过就是世界末日》(It's Only the End of the World),更让他于2017年获法国奥斯卡——凯撒奖影帝殊荣。

他也是时尚名牌香奈儿首位男香代言人,是时尚活动争相邀请的对象。

将在3月底推出的漫威影集《月光骑士》(Moon Knight)中他也有相当重的戏份,怎料还没播出就传出憾事,该剧也成为他的遗作。

他身后留下模特儿歌手女友和一个儿子。