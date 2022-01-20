才37岁！法国最帅影帝不戴头盔滑雪意外惊传死讯

（巴黎讯）2014年曾参加金马影展、被称为“法国第一帅”的男星Gaspard Ulliel，经法新社证实在法国当地时间周二于阿尔卑斯山脉萨瓦区滑雪时，与另一个滑雪者在两条滑雪道的交会处发生相撞意外，因当时没有戴头盔，造成脑部创伤，经直升机急救送医后仍不幸身亡，终年37岁。

外貌俊美的Ulliel，是法国影坛最具国际知名度的男星之一。他最早主演《乱世情迷》（A Very Long Engagement）打开知名度，后来又与巩俐合演好莱坞片《人魔崛起》（Hannibal Rising）。他近期最受瞩目的作品是2014年在《巴黎圣罗兰》（Saint Laurent） 中扮演一代时尚大师圣罗兰，诠释圣罗兰60到70年代事业最辉煌期间的爱欲与不为人知的孤寂。他主演的《不过就是世界末日》（It's Only the End of the World），更让他于2017年获法国奥斯卡——凯撒奖影帝殊荣。

他也是时尚名牌香奈儿首位男香代言人，是时尚活动争相邀请的对象。

将在3月底推出的漫威影集《月光骑士》（Moon Knight）中他也有相当重的戏份，怎料还没播出就传出憾事，该剧也成为他的遗作。

他身后留下模特儿歌手女友和一个儿子。