下落不明一个月 传销案缠身的林瑞阳突然现身带货

（北京讯）台湾艺人林瑞阳、张庭夫妻档日前因中国大陆公司涉嫌传销，全案进入调查阶段，名下的1亿多新元资金遭到冻结，社媒也被全面封锁，两人一度下落不明。明道因曾加入张庭团队也遭波及，据说无法离开大陆。但昨（19日）林瑞阳突然现身直播带货，且整个人容光焕发，气色相当不错，一点都看不出来有被清查的忧虑模样。

林瑞阳现身微博直播带货，在镜头前试用保养面膜，全程带着笑容，心情看起来不受被清查的影响，且气色甚至比过去还好，引发外界议论：“他算是安全了吗”“还不封杀？还能出来捞”。

林瑞阳夫妻自2021年12月底传出公司遭到清查，此后就人间蒸发。据中媒报道，石家庄监督局为了调查夫妻俩的电商公司，出动了400名官员，并组成专案小组，耗费大量人力物力着手调查，却发现夫妻俩为了能经营传销8年不受到惩处，找来专业人士设计公司的经营模式，规避相关法律对传销产业的限制。

中媒又指出，林瑞阳夫妻经营的上海达尔威公司目前的直接股东有12位，前4大股东合计持股近87%，这4股东背后的公司，都是张庭夫妻在大陆以外的地方成立的。用此种模式经营，一方面可以把公司的控制权掌握在手上，另一方面则是以避免股权过于集中导致的风险，又可以替公司打开“税收政策”、“司法管辖”的便利之门。

至于先前替夫妻俩站台的艺人们是否会受到处罚，有律师说唯一的评断标准为“明星在为产品进行宣传活动时的行为性质”，如果这些艺人没有实际使用过宣传的产品，就可能虚假宣传，明星本人及公司要对此承担相应的法律责任。