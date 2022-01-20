疫情以来首次感冒 刘谦益忧确诊无法拍广告

资深艺人刘谦益感冒发烧，担心染疫，无法如期拍摄已定档的广告，所幸检测结果呈阴性，虚惊一场。

刘谦益昨天（1月19日）受访表示，自疫情暴发以来，有2年没有发烧感冒了。“以前常感冒，但每年都会打预防针，后来接种疫苗了就没有打流感预防针。”

刘谦益最近在拍本地剧《寄生》，他说周一突然出现感冒症状，一开始是喉咙痛，然后出现咳嗽发烧，担心感染最近肆虐的变异病毒奥密克戎，于是赶紧去看医生。

所幸医生给他做了检测后，结果呈阴性，并给他病假三天。刘谦益昨天说，吃了药后症状已经有所缓解，相信休息三天后身体恢复了会再进组拍戏。

他表示早前十分担心感染病毒，那么会需要自我隔离，这样会耽搁明天（1月21日）要拍摄的广告工作。“这个床褥广告是和李国煌、许绍雄、莫小玲一起拍，之前需要协调四个人的档期，时间已经一改再改，这次许绍雄从国外赶来配合大家的时间，如果我确诊了要隔离，肯定会被老板换人。”

他笑说，已经收了人家的广告拍摄费用了，如果被换掉，还要把钱给人家退回去。

赞黄暄婷演戏有天份

刘谦益参演的《多年后的全家福》前天（18日）开播，他最近也在赶拍新剧《寄生》。

他透露，新剧角色和《多年后的全家福》不同，出演黄暄婷的爷爷，是一名丧礼乐队的唢呐手，也是一个老顽童。

他解释说，在剧中，他和孙女黄暄婷相依为命，两人的对手戏颇多。“我的角色本来有一些积蓄，但全部用来给儿子看病，最后儿子敌不过病魔，因此认为医院是吸血鬼。”也因此生病时孙女劝他去看医生，他怎么都不愿意去。

他说和黄暄婷2年前曾在长寿剧《老友万岁》中合作过，他认为，黄暄婷由于从小就接触妈妈林梅娇的工作环境，因此对拍戏很熟悉，演戏很自然，也有这个天份，所以出道以来戏演得越来越好，加上她有观众缘，所以才会这么受欢迎。

除夕夜跳恰恰舞

《寄生》3月才会杀青，刘谦益在前面9集中的戏份很多，因此最近比较忙碌。不过他笑说，还要抽空学恰恰舞。“今年除夕夜我要和陈建彬、金银姬一起亮相新传媒除夕夜特别节目，我们要一起合唱2首恰恰舞曲。”

由于要参加电视台的除夕夜特别节目，刘谦益表示年三十只能下午就提前和家人吃团圆饭。