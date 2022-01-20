李嘉欣闯完鬼门关现身饭局 网民用三字“讽刺”

（香港讯）51岁李嘉欣上星期惊传走过鬼门关，自爆早前因心跳加速呼吸困难被送院，更一度被送入加护病房抢救48小时。18日晚她在IG限时动态转发好友发文，相片中脸蛋尖尖笑意盈盈，病重时的浮肿已完全消散，充满精神。

她在鬼门关前走一遭捡回一命，让不少粉丝吓到，但也有部分酸民毒舌回应：“报应”“宝咏琴来找你了”，原来事关她多年前与香港富豪刘銮雄的一段轰动情史，当时引来两极评价。

李嘉欣曾卷入宝咏琴（左）和刘銮雄的风波。（微博）

据中媒报道，李嘉欣的微博下的留言出现部分恶语，许多人刻意提及“宝咏琴”三字，原来她是身价百亿新元的香港富商刘銮雄的第一任妻子。当年刘銮雄和宝咏琴坠入爱河结婚，后来一起创业，生下一子一女，但随着男方事业越来越成功，夫妻关系也亮红灯。

1992年宝咏琴主动提出离婚，传闻主因是受不了前夫花名在外，离婚后双方又再闹翻。在刘銮雄众多红顏知己中，港姐冠军李嘉欣最受瞩目，还传闻李嘉欣曾打电话挑衅宝咏琴，让宝咏琴气急攻心。网上曾流出过一段疑似李嘉欣和刘銮雄的对话录音，可见双方发生激烈争执，但身价非凡的刘銮雄竟百般退让，也可见他私下对李嘉欣的好脾气。

2002年，宝咏琴宣布罹癌，隔年病逝，终年49岁。李嘉欣后来没和刘銮雄结婚，13年前嫁给身家10亿的香港船王之孙许晋亨，生下一子。