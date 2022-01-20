过百万身家赌到倾家荡产 沦小吃店打工女星道歉了

（首尔讯）韩国“元祖女团”S.E.S.活跃于1990年代后期至2000年代初期，3名成员柳真、Shoo、Bada当年堪称“少男杀手”，是很多人的梦中情人。只可惜团体在Shoo 2018年爆出赌博后停止活动，她败光所有家产，连房子都拿去担保，事件过去四年，她19日突然贴出亲笔道歉信，迟来四年的忏悔掀起讨论。

Shoo 2018年起在澳门赌博高达26次，金额达百万新元。案件遭起诉后，她2019年被判有期徒刑6个月、缓刑2年。19日，她突然在IG贴文忏悔，坦言2018下半年在友人的劝诱之下沾染赌博恶习，就这样越赌越大，“数十年演艺生活存下来的钱，包含名下不动产的所有财产都飞了，欠了一屁股债倾家荡产。”

宣告破产后，Shoo坦言曾经动念轻生，但她担心债务会变成家人负担，于是四年来，她都在努力还债、解决问题。“在小餐厅打工、东大门市场卖衣服等尽全力还债。”

她说，她深知自己的错误，也知道自己没有辩解的余地，“过去四年，我真心地怀抱着反省的心活过来……”她现在只想尽早把债务还光，以及向社会大众传达谢罪的心意，“也想对S.E.S的成员说‘真的真的很抱歉……一直担心着我，率先伸出援手帮助我，还有牢牢抓住我，让我不要做出极端的选择。”

Shoo透过亲手信承诺，会回到24年前出道时的初心，努力地活下去，不再让粉丝失望。然而迟来四年的忏悔书，引起争议，部分网民不买单，但也有人认为她真心知错了。