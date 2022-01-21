布朗神父探案第9季 Father Brown Series 9（首播）

BBC First（星和Ch502）／BBC Player随选

1953年，英国科兹窝小村的村民被假期营地和新年化妆舞会上发生的无情谋杀事件所震惊，凶手逍遥法外，布朗神父必须在邪恶的霍桑勋爵将他赶出教区前，抓紧时间解开神秘凶手的身分。

多年后的全家福

8频道 晚上9.00

富贵、阿朗打乒乓，富贵惊讶阿朗的球技更胜从前，阿朗说自己在泰北的唯一娱乐是跟好朋友打乒乓。丰收单挑阿朗，他指出阿朗用右手，而以前的健康是左撇子，他又要阿朗一起玩小时候最喜欢的“Game Boy”，阿朗借词推脱……

解决师

Ｕ频道 晚上10.00

乔菲遇车祸轻伤，朱展追捕司机时身手敏捷，敖老师邀他加入榄球队。敖老师发现有神秘车辆跟踪乔菲，暗中保护他。

决战中途岛 Midway

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

Woody Harrelson、Patrick Wilson等演出。讲述二战时太平洋战争的重要转折点——中途岛海战，通过参战士兵和飞行员的故事，带领观众进入1942年6月那场难以置信的战争。

九龙不败

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：张晋、郑嘉颖、刘心悠、邓丽欣。讲述香港警探九龙率队追查连环凶杀案，但凶手声东击西，不但杀害他的警探同僚，还掳走九龙的未婚妻，九龙因此消沉，找到未婚妻和抓拿凶手成为他唯一的生存动力。