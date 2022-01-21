一曲《天地龙鳞》登中国音乐榜榜首 王力宏翻身有望？

（综合讯）为大型记录片《紫禁城》演唱的主题曲《天地龙鳞》登中国音乐排行榜榜首，王力宏有望翻身。

近10年主攻中国市场的王力宏，去年12月被前妻李靓蕾在网络毁灭式爆料，数落他的各种渣男行为，包括出轨及召妓等，并爆出双方搞离婚，本来担任的代言及已定的商演即时告吹，包括在内地代言的汽车品牌，由官方宣布他担任代言人，到宣布解约终止合作，全程仅30小时，近27年一手建立的事业王国，“蕾神之锤”重击下几乎全面崩溃，更有内地官媒作出重批，直指王力宏决定暂时退出娱乐圈之举：“这恐怕还不够”、“失德艺人必须凉”，可见已成为劣迹艺人。

不过，日前，有中国媒体报道，以紫禁城建成600年为主题的大型系列纪录片《紫禁城》，由王力宏主唱及作曲的最后一集主题曲《天地龙鳞》，自去年11月在社交网发布以来，再加上上载在《紫禁城》拍摄的MV造势下，人凉歌不凉，该曲在内地音乐排行榜登上榜首位置，可见其乐坛地位牢不可破，更有网友指王力宏或因此翻身有望。

台媒爆料：休息3到5年再出发

另一方面，台媒再次爆料王力宏最新消息，报道称王力宏打算休息3到5年再出发，而这段时间他虽然思儿女心切，但会听从律师建议，不愿在有监视摄影的镜头前与李靓蕾单独见面，不想再有直接冲突引发第三季爆料的“蕾神之锤”。

社交网账户未被消失

风向稍有改变，王力宏社交网站未被消失。

除了大型纪录片《紫禁城》主题曲《天地龙鳞》登上排行榜榜首之外，有网民发现虽然王力宏被数落各种渣男行为，也被官媒点名狠批，但实则他并未被列入“劣迹艺人”名单，也没和其他爆发丑闻的劣迹艺人般全面“被消失”，其作品仍未下架，社交网账户也未被注销，有揣测指或与他近10年的事业重心在内地，其“爱国艺人”形象深入民心有关，包括2020年在军事运动会高歌《歌唱祖国》、以及参与内地演艺界的抗疫歌曲。