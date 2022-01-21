关德辉推出孙悟空NFT T恤 连续2年加拿大过年

NFT（非同质化代币）在演艺圈火热起来，马国艺人关德辉也加入，推出孙悟空NFT T恤。

旅居加拿大温哥华的关德辉昨天透过微信捎来简讯，告知他也搭上NFT列车，以中国四大名著《西游记》的孙悟空为创作题材，亲自设计并限量推出2888件非同质化代币T恤，成为“手绘”NFT作品的首位华人艺人，也是马国第一个发行NFT项目的艺人。

记者第一时间联络上关德辉，他说之所以会搭上NFT列车，最主要原因是被疫情困在加拿大无法回到亚洲地区拍戏，只好重拾画笔，偶然发现NFT这个未来的趋势，非常适合他发挥跟创作，就开始参与NFT T恤的创作。

问他何以用孙悟空为创作主题？

关德辉说，美猴王是中国四大名著《西游记》的关键灵魂角色，是东西方都认识的“一号人物”如李小龙一样，是超越种族、年代、性别、文化等界限的标志性符号。

他补充说，孙悟空十分符合他的创作初衷，“美猴王显露萌态，齐天大圣彰显霸气，而我的创作心态是，当人生面对困难时，也要有美猴王般披荆斩棘、过关斩将、创新求变的精神。”

想念家乡年菜‘菜脚’

疫情尚未稳定，关德辉再度无法回马来西亚向妈妈拜年。

还有一个多星期就是华人农历新年，和去年一样，因疫情关系，关德辉和妻子女儿一家三口只好待在在加拿大温哥华过年，他感慨地说：“我们唯有在大年初一透过视讯向妈妈拜年。”

他透露去年本来有机会回马国拍摄贺岁片，原以为可以趁工作回去看母亲，可惜后来因马国收紧抗疫措施不能进行拍摄工作，他也因此无法回国。

问他春节最想念家乡的什么年菜？

他答道：“‘菜脚’。”

关德辉解释，“菜脚”（也叫菜尾），就是将新年过后吃不完的佳肴混一起，再加酸菜（咸菜）和亚叁一起烹煮。