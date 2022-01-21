韩剧陷虐马争议 近5万观众请愿停播

由朱相昱主演的韩剧《太宗李芳远》去年12月开播，其中第7集有一场落马戏遭韩国动物保护团体质疑虐待马匹。KBS电视台在昨日（20日）发表声明，证实马匹在拍摄该场景一周后死亡，引起韩国观众挞伐，已有近5万人涌入青瓦台请愿网站加入联署，要求停播此剧。

根据韩媒报道，因虐马争议延烧，《太》预计在22、23日播出的第13集与第14集决定停播；下一周29、30日又碰上农历新年，本来就会播出特辑，因而也不播出。《太》等同于连续停播2周“避风头”。而引发争议的第7集，目前也从KBS官方网站、网络播放平台下架。

第7集中，由金永哲饰演的李成桂打猎时意外落马。原以为这一场戏是采用后制特效来达到效果，动物保护团体却找出该场面的幕后花絮。视频中，马匹的脚被绑上绳子，一大群男性工作人员在后方紧拉绳子，造成马匹在急速狂奔的同时被强制绊倒，翻滚半圈摔倒在地。

KBS电视台表示，意外发生后，剧组在确认马匹外观上没有受伤后便带离了现场。但因为最近很多观众担忧马匹的状态，为此进行了确认，很遗憾得知马匹在拍摄一周后死亡。对于未防止意外发生，他们深感遗憾并道歉。

另外，一同拍摄该场景的特技演员也因为身穿一般的护具，在没有其他的保护措施下，摔马后曾短暂失去意识，受伤而无法继续拍摄。基于拍摄中断，制作组便直接将这些画面用在剧中。