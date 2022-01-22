李佳芯被爆“迟到大王引众怒” 陈豪受害哑忍？

（香港讯）香港TVB视后李佳芯近日与马德钟合拍新剧《有种好男人》，却突然被爆是“迟到王”，除了要整个剧组呆等她之余，到场后更是连一句道歉都没有，惹剧组不满。传言指她自从2019年疑卷入政治风波被雪藏封杀事件后，性格突变，于公开活动受访时经常释放负能量，而且说话带刺。

据悉，她拍摄《有》时经常迟到，到场后若无其事不道歉，令在场人员都觉得她无礼又耍大牌。虽然每次拍摄她都表现得很专业，交足戏，但仍然惹来台前幕后的不满，大家跟她完成工作后都即时闪开，不愿跟她多作交流。据知她的性格一向比较自我，圈中甚少好友，为人所知的就只有高海宁一个。

传言又指李佳芯早于拍摄《爱美丽狂想曲》时已经常惯性迟到，有工作人员爆料，她虽然每次迟到仅15至30分钟，不过次数频密，而该剧最大受害者就是与她有最多对手戏的陈豪，但由于陈豪向来好脾气，所以一直没有出声。

对于被爆料是迟到王一事，李佳芯回应说自己没听过传闻，刚拍完剧大家都合作愉快。

马德钟被问到李佳芯是否经常迟到时，只说“拍该剧拍得挺开心”。而曾跟李佳芯在《智能爱人》中合作的陆永则说拍摄时从未发生过迟到情况，不知道为什么会传出这个传闻，叫记者公开爆料者的名字。他赞李佳芯很照顾身为后辈的自己，两人拍戏时会交流。