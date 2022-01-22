被爆和小17岁神秘男友15年情变 薛家燕尴尬避谈

（香港讯）71岁的薛家燕近日受邀参与录制TVB新年特备节目《新春开云王》，节目中请到著名玄学大师李居明，两人是多年好友，没想到爱爆料的李居明又在节目中放出猛料，曝出薛家燕和小17岁的中国大陆圈外男友Andy情变分手的消息。

李居明说，因为疫情的缘故，Andy无法到香港探访薛家燕，导致两人15年的感情亮起红灯。此话一出，薛家燕顿时非常尴尬。好在她经验丰富，很快为自己打了圆场，说：“疫情关系，大家不要走得太近啦！”但没有否认情变。

李居明还推算薛家燕一直要到2028年，才会再次迎来新的恋情。

外界虽然知道Andy的存在，但对其样子和职业一概不知情，因为薛家燕一直保密。

去年，薛家燕曾明确地向传媒透露，她已经没有结婚的想法和打算，将来不会再婚了。

另外，薛家燕去年升级做了奶奶，她的媳妇为她产下一个乖孙。李居明推算，她的媳妇很有希望在今年下半年怀孕，明年可产下一个属兔的孙女。他说，孙女出生之后，会为薛家燕的儿子带来转运的机会。听了李居明的一席话，薛家燕笑得合不拢嘴，不知她再度抱孙子的愿望是否真的会实现？

李居明的爆料史包括去年他和陈自瑶同场接受采访时，曾毫不避讳地曝出陈自瑶已经和王浩信离婚，让陈自瑶非常尴尬，甚至用手碰他，暗示他不要再继续说下去。不过陈自瑶和王浩信近来关系和缓了，也没有再传离婚。