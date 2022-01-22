电视电影《过江新娘》一喜一悲两版本 徐彬：过年播大团圆结局

电视电影《过江新娘——你好，梅芳草》已拍完，主演徐彬爆剧组拍了一喜一悲两个结局，但大年初一晚首播的版本将应景，只会播出大团圆结局。

《过江新娘》2021年1月播出后，好评如潮，并红到了中国。许多剧迷觉得“哥哥”钟世杰和越南新娘芳草的结局不够完美，希望能看到续集。剧组在经过讨论后，去年12月开拍电视电影《过江新娘——你好，梅芳草》。

徐彬受访表示，这次的电视电影拍摄过程很顺利，过程大约2个多礼拜。他笑说，当听到黄暄婷说越南腔时，感觉就来了，两个人也很快就入戏。“和之前20集的电视版相比较的话，我觉得这次有保持一样的水准。”

《过江新娘》的监制梁来玲早前受访表示，这次的电视电影版本，主要是为了弥补剧迷觉得“哥哥”和芳草在20集的电视版中甜蜜戏不够多，会加入许多黄暄婷和徐彬的亲密戏。徐彬回应说，感情方面的东西演得挺过瘾的，确实比20集的电视版多很多甜的部分，但也保持了甜中带苦。

他解释，这次还设置了黄暄婷的青梅竹马包勋评一角，“哥哥”除了要面对三角恋外，还要面临一些新的问题。“两人的这段感情一路走来不容易，所以算是苦尽甘来，如果只是展示甜蜜，观众会腻死的。”

戏中与包勋评是”情敌”

徐彬和包勋评曾都属于新传媒八公子，但两人过往的合作并不多。徐彬表示这次很开心能和包勋评碰到一起演戏。“他的角色给‘哥哥’很大的打击，因为从各方面来看，他都不输‘哥哥’，甚至更胜人一筹。所以第一次因为包勋评这个角色，‘哥哥’感到不自信，质疑自己到底配不配得上芳草？”

由于监制梁来玲表示，这次电视电影版本后，不会再拍任何《过江新娘》续集，所以当记者问结局应该会很完美吧，徐彬爆出剧本结尾可以往2个方面发展，所以最后拍了一喜一悲两个结局，而且拍完大家一致觉得悲的结局更好。但鉴于剧集是大年初一播出，要迎合过年的喜庆氛围，只能播出大团圆的结尾。不过他要观众不要忘了，还有一个惊喜的结局，届时可以去网络欣赏。

徐彬妈妈来新团圆

拍完《过江新娘——你好，梅芳草》，徐彬暂时没有其他戏剧工作，不过今年除夕，他要参加新传媒的除夕特别迎新节目，和众艺人一起唱歌。

徐彬去年3月再当爸，太太诞下小女儿，他表示，妈妈今年过来新加坡和一家四口团圆，不过他遗憾爸爸今年没有一起过来，但还是很开心，妈妈过来，这个年会过得热闹许多。