销量逾亿摇滚天王传染冠病去世 商家因这事道歉了

美国摇滚天王Meat Loaf(肉块)不幸于20日去世,结果惹来一家户外烤架制造商为自己所发送的食谱道歉!

Meat Loaf在20日去世,享寿74岁。他的经纪公司在21日宣布噩耗,证实他已安详地离开人世,妻子、2个女儿、亲友都陪伴身边。据说生前反对接种疫苗的他,是因感染冠病不治。

Meat Loaf1977年发行首张专辑《地狱蝙蝠》(Bat Out Of Hell),至今已销售超过4500万张,是历史上最畅销的专辑之一,更被乐评盛赞是摇滚乐史上具划时代意义的作品。唱片推出至今超过40年,多年来每年仍持续卖出至少20万张,可见其受欢迎程度,后来更发展成三部曲专辑。他于1994年获格莱美最佳个人摇滚演唱奖,代表作是《我为爱不计代价》(I'd Do Anything for Love)。

他全球逾亿的专辑总销量,奠定他数十年来在摇滚音乐界的地位。

此外,他也曾演出电影《搏击会》(Fight Club)、《反斗智多星》(Wayne’s World)等共65部影视作品,堪称歌影视三栖。

他90年代后期在美国人气下滑,多年来仍受欧洲乐迷爱戴。患有气喘宿疾的他,近年来身体状况欠佳,在2003、2011、2016年有表演时不支倒地送医的纪录。

Meat Loaf去世的同一天,美国户外烤架制造商韦伯(Weber)公开道歉,说他们选择了错误的日子来建议烤肉饼。原来,韦伯当天早些时候发送了一封“本周食谱”电子邮件,其中包含有关如何准备“烧烤肉饼”的说明。 不巧遇上恰逢Meat Loaf(英文指肉饼)去世的消息。

韦伯赶紧跟进,向收件人表示“最诚挚的道歉”: “在我们与您分享这个食谱时,我们并不知道Meat Loaf先生不幸去世,我们要对这次疏忽以及这封电子邮件可能造成的任何冒犯表示最深切的歉意。”