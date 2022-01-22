刘蓝溪生前录过多张专辑 最高300万点击量是这首

台湾80年代影歌双栖玉女红星刘蓝溪1月10日因病于美国旧金山去世，享年61岁。

她的清纯外型深受喜爱，一度红到日本，24岁嫁给大10岁的医师老公，并移居美国。夫妻俩在当地修习佛法。她对佛法有极高的体悟，两年后丈夫要回台湾，她却坚持留在美国，决定跟法云寺法师修行。五年后，她决定剃度出家为尼。她得到丈夫的成全后正式出家，法号“道融”。

刘蓝溪人美歌甜。（互联网）

1997年达赖喇嘛访台时，刘蓝溪担任翻译。对于当初出家原因，她澄清并非受到打击，而是因为在学佛后感到快乐和满足，才决定将一生奉献佛法。

她16岁参加歌唱比赛出道，之后参加戏剧演出，又被琼瑶相中演出不少作品，却始终都是配角，有“永远的第二女主角”之称。她曾发片当歌手，清新嗓音大受欢迎，一连推出《风儿别敲我窗》《野姜花的回忆》《小时候的愿望》《又是轻轻的风》多张专辑。

zaobao.sg记者上网搜寻，以点击量整理出她最受欢迎的歌曲排名。

第一名是《小雨中的回忆》，两个视频的点击量达380万，遥遥领先。

第二名是《微风细雨》，点击量逾112万。

第三名是和已故音乐人梁弘志合唱的《北风》，点击量逾104万。

第四名是《野姜花的回忆》，点击量逾952万。

网上可听到的刘蓝溪歌曲，超过40首。