摇摆劲舞团 Swing Kids

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

韩团EXO-K成员都暻秀饰演叛逆青年奇秀，在朝鲜战俘营中被美国大兵的踢踏舞吸引，冒着被当成叛国贼的风险加入“Swing Kids”舞团。队长是想到日本与女友团聚的美国黑人，另三名成员也各有所图，五人在战俘营中尽情跳舞，危险却在前端。

追捕 Manhunt

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

吴宇森执导的动作电影。讲述中国律师杜丘（张涵予饰）清晨醒来，发现陌生女子被杀死在枕边，所有证据皆指向他就是凶手，杜丘决定逃离查出真相。日本知名警探矢村（福山雅治饰）在追查过程中，察觉案情并不简单，警“匪”交手时变得惺惺相惜。探明真相的过程中，他们卷入更大的阴谋，屡次帮杜丘逃亡的神秘女子真由美（戚薇饰）也另有隐情……

欢喜大世界 2

8频道 晚上9.00

艺人朱莉莉、王利秦、林翠芳和高美贵将分享保持健康体魄、身心愉快的生活秘方，一起越活越年轻。

千年陕菜

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.15

美食纪录片，真实呈现20多个老陕人物与菜肴的故事，既有鼎盛的繁复辉煌，也有人间生活的本味，包含悬崖峭壁采岩耳的惊心动魄，也有母亲捏花馍送出嫁女儿的温情，还有乡亲互助“搭平伙”的喜悦。

重装救援 Rogue

Cinemax（星和Ch611，新电信Ch424） 晚上10.00

身经百战的雇佣兵队长欧哈拉（Megan Fox饰）率领菁英小队前往非洲执行救援任务，受困荒野的他们四面楚歌，必须面对叛军的血腥追击及饥肠辘辘的嗜血狂狮。