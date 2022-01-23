Netflix去年底上档的传记片《浅草小子》，最后一幕响起了日本名导北野武在1986年作曲填词演唱的《浅草小子》。

苍凉嗓音伴随画面，一镜到底跟随着老年的北野武，回到上世纪60年代的浅草，走进喧闹热络、风光明媚的喜剧表演胜地“法兰西座”，穿梭后台和曾苦乐与共的伙伴擦肩而过，然后再一次踏上熟悉的圆形舞台，重遇第一次上台笨拙的自己，再见帅气依旧的师父深见千三郎。师徒相视大笑，跳起了踢踏舞……

举起酒杯 怀念昨日“也曾有那样的日子呢”笑着的背影不住颤抖请不要说我们放弃了梦想——《浅草小子》（歌词）

憧憬的岁月，凄凉的人间

北野武，日本演艺圈离经叛道的天才怪咖，从电梯小子、喜剧演员、漫才艺人到后来的综艺大师、电影名导，这部《浅草小子》说的是他的故事，是他念念不忘的曾经，是他追逐梦想的开端。

北野先生说过浅草是他人生真正的学校，最早的朋友、最初的恋情、最早的惨事、最初的幸福，都发生在这老街上。

这段对未来满怀憧憬的岁月，是喜剧吗？我不确定。感觉，其实更似一段凄凉人间悲剧。

是这样的吧，就像卓别林说的：“人生近看是悲剧，远看是喜剧。” 风光背后，人人都有挣扎煎熬时。所以《浅草小子》无从定义。

说它励志嘛，成功的好像只有北野武，其他人大都“怀着梦想死在路边”，包括才情洋溢的深见千三郎。

在这世上，失意人居多。

北野武爱在自己的电影作品里，跳踢踏舞，他在《座头市》《菊次郎之夏》都曾跳过，那是师父深见教会他的第一项技艺，这个看似无情的家伙总在遥遥向恩师致敬。

《浅草小子》开场，老年北野武在后台等候上场，双脚就是这样踏踏踏踏出欢快节奏。每当不安时，他总在跳踢踏舞。少年的北野武，曾偷偷穿上师父的舞鞋，在打烊后的剧场舞台上忘我地跳着踢踏舞，以满满热情和生命力打动了师父，正式登上喜剧人舞台。

深见将生平所学倾囊相授

荒诞天才遇上知音，深见确实将生平所学，人生领悟倾囊相授。

尊重自己的职业，是第一原则。

“谐星不可以被人笑，而是去逗笑别人。”

“不要去讨好观众，由你来告诉观众，什么才是有趣的。”

喜剧人有喜剧人的尊严，师父身体力行，台上直斥没品味却在叫嚣的观众：“我是谐星，你这笨蛋！”

搞笑，必须深入骨髓，必须在生活中的每一刻贯彻。“如果你平时不搞笑，舞台上又怎么做得到？”深见师父说。

所以北野胆敢拿师父的伤残禁忌开玩笑，所以师徒俩在一起总在斗嘴，所以直到当他最后站在师父遗照前，仍然说着搞笑段子……“反正死了，会有人帮你火化，何必急着自己烧呢？”

毒舌刻薄，别扭傲娇，漫不经心，看似没心没肺，实则比谁都多情，北野武终究活成了师父深见千三郎的样子。

时代会变。

剧场式微，电视兴起，北野武年少气盛怎甘心，决意走出浅草闯天下，改当“漫才艺人”。空荡荡的剧场，灯红酒绿的酒馆，自信高昂讲笑话，河堤上刻苦练习，跌跌撞撞屡败屡战，北野武始终谨守师父口中的喜剧人志气。

影响一生的师徒情

名成利就之后再见师父，情谊犹似旧时。

时代或会把人遗忘，但人，初心不能忘。深见纵使潦倒困顿，只要说着搞笑段子，他就不孤单，他的眼中仍有万丈光芒。

与其说《浅草小子》是北野武传记电影，不如说电影讲的是影响他一生的师徒情。柳乐优弥与大泉洋演北野武与深见千三郎，显然挑的是演技，而非外形神似。

回想柳乐优弥以《无人知晓的夏日清晨》成为康城影展历年来最年轻影帝，被击败的入围对手梁朝伟罕见留下带点酸味不忿的一句“小孩懂什么演戏”。但我一直相信柳乐优弥是懂戏的，无论14岁的当时，抑或是31岁的现在。

演艺人生一开始即巅峰，往下走是必然，吞过100颗安眠药，端过盘子当过洗车工，颓废过屈辱过，北野武经历过的，柳乐一定懂。所以才能由内至外活在人物世界里，偏头，眨眼，耸肩，走路姿态精准呈现仍是其次，要将北野武的气魄和神韵淋漓尽致展现才是高难度。

大泉洋的气势与技艺同样强，背影眼神举手投足都入戏，情感流露恰恰好，一代喜剧大师的傲骨风采恍如眼前重现。还有我心中永远的女神铃木保奈美，仍然像阳光一般，闪耀美好，如同那个回不去只能透过想象诠释的年代。