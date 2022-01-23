穿透视装宣传演唱会 徐若瑄：现在心中只有一件事

（台北讯）徐若瑄（Vivian）前天在面簿晒出身穿性感绳索装，为演唱会做宣传的照片，昨天再度喊话，透露现在心中挂念的只有一件事，就是把演唱会办好，显示了想摆脱“王力宏离婚风波”的决心。

Vivian写道：“我现在心中只有一件事，就是专心准备我第一次的小巨蛋，要给我的米粉们一场最棒的秀，所以会分享很多经典歌或我自己特别偏爱的旧歌、 新歌，除此，心中无任何杂念，也没有美国时间去做什么多余无意义的事，请媒体不要误会。”

而曾与徐若瑄合作电影《孤味》的女星丁宁昨天凌晨在面簿写下长文，分享徐若瑄平时温暖贴心的个性，并替她加油打气。丁宁透露刚进《孤味》剧组时，身为制作人的徐若瑄主动跟她说话，称赞她在电影《幸福城市》的表现。《孤味》试片结束后徐若瑄邀请众人吃饭，细心询问每个人当天的交通方式，关心每桌都有吃到每道菜，喝到好喝的酒水。

徐若瑄从小父母离异，为了生活，母亲带着她和姐姐在札幌街头卖台湾高山茶维生，造就她温暖体贴的性格，却也让丁宁心疼地说：“她吃过太多苦，所以希望别人不要吃苦。”因此当丁宁看到网友骂徐若瑄的留言时特别难过，她气愤地问：“有些网民跟着新闻的捕风捉影情绪亢奋，义愤填膺，在骂她的当下你真的敢百分之百的肯定自己的判断是对的吗？”替徐若瑄抱不平。