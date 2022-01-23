最近本地数家银行被诈骗集团冒名，发出钓鱼简讯，要求用户点击链接和打开网页，输入银行账户资料，借不法手段“钓”走用户资产存款，令上当者叫苦连天！

《新明日报》记者有幸收到影后甄珍温馨提醒短讯，内容提到黑客设计图像和视频，内里隐藏网络钓鱼代码，收到者再发出这类讯息，其个人信息，包括银行卡信息和数据，都可能被破解闯入......

诈骗手段真是无奇不有，记者为了解情况，尝试联系人在香港的甄珍。

态度亲切友善的甄珍接受《新明日报》访问，透露在台北时曾接过诈骗电话。

“对方不知怎么拿到我的手机号码，打来找我，声称是银行打来的，我起初不以为意，还跟对方聊起天来，直到对方说我的银行帐号有问题，要跟我索取身份证号码......我才有所醒觉，跟对方说，任何问题，我会直接去银行办理，就不再多谈。”

智取歹徒，令对方无计可施，事后可有立即更换手机，甄珍回记者：“没有啊，换了还不是一样会打来！”

银霞接恐吓电话：你儿子在我手里

提起诈骗案，甄珍向记者透露：“我的妹妹银霞更有意思，你知道吗？她也接过一通诈骗电话，歹徒恐吓她说‘你的儿子在我手里’，银霞听了就跟对方说：‘那你叫我儿子听电话，我要知道是不是我儿子’？”

“没想到就有个小男孩在电话线那一端叫着‘妈妈、妈妈’，银霞一听就回他‘对对对，就是我儿子，你们赶快把他‘杀掉’吧！’”

银霞至今单身未婚，哪来儿子？小男孩是歹徒找来骗人“上当”的铒！歹徒诈骗竟未查明事主“底细”，甄珍说来语气莞尔。

甄珍与妹妹银霞。（取自网络）

望儿找到伴侣 “做我媳妇无须条件”

甄珍最近完成白内障手术，问新年愿望，她由衷说：“希望儿子能找到一个伴侣！”

甄珍说自己向来视力很好，最近两三年才有轻微老花，不过，去年开始，她双眼一直笼罩一层白雾，感觉“雾煞煞”，经检查得悉患上白内障，她先后为双眼切除白内障，接下来还需要复诊。

访问甄珍的时候，她刚从医院回家，因胃部不适，刚看了肠胃科。

“之前一晚因血压高，有偏头痛、恶心想吐、皮肤敏感，胃部也很不舒服，来临的25日她将抽血检验，26日则检查心脏，人老了没办法，岁月不饶人。”甄珍语气很平静。

记者问起病情，甄珍表示“目前情况OK”，祈愿她一直健康平安。

由于甄珍患多种慢性疾病，至今未打疫苗，“在香港若没打疫苗，公共场合也不能去了，所以我还是会考虑打疫苗的。”

金虎年将至，问起新年愿望，她祈愿身体健康、快快乐乐，事事顺利，然后提到相依为命的乖儿子章立衡：“希望他能够找到好伴侣！”

记者打趣甄珍，没向儿子催婚吗？

“缘分没到时，催也没有用啊！”

甄珍叹说儿子是宅男，平时一步路都不踏出家门，在香港也没什么朋友，“只是跟我们几个老太婆出门......”

什么样的女性才适合当甄珍的媳妇？

“只要她健健康康，对我儿子好，其他什么条件都不要！”

甄珍有感儿子若有女友，终究会与心爱的人组织家庭，她“帮忙就好”，不要成为儿子及媳妇的负担，真是个体恤的现代婆婆。

恭喜谢贤夺影帝

甄珍从友人口中获悉谢贤凭《杀出个黄昏》赢得香港电影评论学会影帝殊荣，她说：“真是恭喜他啊，一辈子都没拿到影帝奖，现在终于拿到了，证明岁数大了，也不要放弃任何事，只要努力向前看，一定会有好成绩！”

新年必吃苹果

甄珍对布置很有心思，但因疫情持续，今年年花不买了，除了春节与好友聚餐，拜不拜年，大家都有疙瘩，一切从简。

问起必吃食物，甄珍说：“苹果，平平安安；桔子，大吉大利，还有桂圆、年糕，萝卜糕，鲜鱼会特别安排在大年初一吃，图个年年有余……”