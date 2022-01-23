首拍贺岁网剧演“三脚”贵人 李佩芬：头很痛

由梁志强身兼导演与演员二职，刘玲玲、莫小玲、辉哥程旭辉与李佩芬等参与的AMM贺岁网剧《宫斗攻略》已订于农历大年初一正式上线。

消息获得梁志强亲口证实，当中，小天后李佩芬首次参与贺岁网剧演出，在《宫》剧中，她是“太后身边的贵人”，擅于施展谄媚讨好伎俩，本地俗称“三脚”。

李佩芬昨晚（1月22日）受访告诉《新明日报》，饰演这个三脚“贵人”角色，让她头很痛。

指的是“贵人”头套，沉甸甸的，“在拍摄现场，梁导为求好，经常修改对白，还over run（超出预期拍摄）了一天！”她与辉哥及梁导的“皇太后”对手戏最多。

她怎么看“三脚”的人？佩芬笑说：“太虚假的讨好会令人翻白眼，但，真值得称赞也不应该吝啬给赞美啦，只是，听在别人耳里，会怎么解读也很难说。”

问选角，梁志强看中的正是佩芬的语言能力，认为精通双语的佩芬恰似欧菁仙，“其实，她牙尖嘴利，可以走台湾名嘴陶晶莹路线，但就是太安于现状，人要往高处走啊，不要在原地踏步。”

记者见到佩芬的“贵人”造型，扮相挺甜美，她表示闲来也爱看宫斗剧，像多年前的《甄嬛传》《如懿传》，从中仿效古装造手，追看同时还记下一些有意思的对白，诸如“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”，精进个人词汇。

问起合作，佩芬直言合作皆熟人，很放心也很有安全感，拍摄时妈妈天天探班，李妈妈个性很活泼，就像个“监护人”般。

说到春节，佩芬表示已提早跟阿公阿嫲一起捞鱼生，这个孝顺女儿在疫情之前，每年都会陪同妈妈去一趟马国向亲朋戚友拜年，但今年只在狮城过年。

“我初二至元宵都有主持节目，新春希望在家唱KTV，哈哈哈。”

农历春节将至，可有许愿今年找个男朋友？会心仪什么样的条件？要帅哥吗？

“没有啊，也没去想，不过脸孔不重要，重要的是对方的心，帅？长得像王力宏吗？哈哈，我目前还是专注于事业吧。”佩芬娇笑说。