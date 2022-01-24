有抢劫有车祸 金银姬高潮迭起的爱情故事

本月27日是本地资深艺人金银姬和老公李韦才结婚50周年，zaobao.sg记者在他们的金婚前夕，请他们回忆这段长达50年的爱情故事。

难得的是，82岁的李韦才平日都到古董家具店上班，这一天为了接受专访，提早回家，这才让记者捕捉到一对老夫老妻之间的小情小趣。

74岁的金银姬51年前从韩国来新，在歌厅驻唱，一心发展歌唱事业，没想到有贵人牵线，让她认识经常到舞厅跳舞、有很多女友的李韦才。金银姬自认当年很保守，和追她的男生约会都“只限两小时”。她对当过警察、在建屋发展局上班的李韦才也不例外。不料一次约会去吃夜宵，竟然碰上抢劫。虽然李韦才不费力气，以机智过人的口才保住两人的生命安全，但金银姬坦言对他“害她走衰运被抢”，印象可没有加分。

直到两人不久约会，她遇上车祸，李韦才对她温情照顾，才终于动心，答应嫁他。原来，他是金银姬的初恋；原来，他是在乌节路和金银姬散步时向她求婚的。

这段爱情故事，在金银姬表情活泼生动、肢体语言丰富的讲述下，更显精彩。

金银姬会埋怨老公不浪漫，从来没送过她一束花，连当天早餐餐桌发生的斗嘴插曲也现场演给记者看；可是对于老公那些年在外面面对众多诱惑，她又能以“只要他回家”给予包容，没有计较。

她会为听觉不好的老公重复记者的问题，但是如果不满意他的答案，会“强势”代答，甚至上演“强吻”一幕，让场面充满喜感，笑声不断。两人毫不忸怩地互动和相处，镜头捕捉到的是老夫老妻才有的那种已经升华成亲情的自在，以及藏在细节里的幸福与恩爱。

记者从优点问到缺点，从被对方感动的事问到维持婚姻的秘诀，夫妻俩无所不答，想看令人捧腹的答案，自己看视频吧！

完整报道，请点击：金银姬迎50年金婚 因车祸脚伤结良缘