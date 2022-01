好莱坞男星Will Smith(威尔史密斯)主演的《王者世家》(King Richard),继1月10日在金球奖夺剧情类影帝后,紧接入围被视为奥斯卡演技奖风向球的美国演员工会奖的影帝竞赛,人气再度飙升。

史密斯在疫情前筹备拍摄《王》,为戏增重15公斤,无奈疫情拖延制作,他得多维持赘肉四个月,导致体重后来飙升,超出电影所要求的。戏杀青后,他开始甩掉赘肉的计划,同时拍摄了纪录片《人生最佳身材》(The Best Shape Of My Life),推出后颇受欢迎。