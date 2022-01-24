谢震霆发文揭“病情不乐观” 自问“活着的意义是什么？”

创作歌手谢震霆23日突然在IG发文表示自己的忧郁症病情不乐观，让许多粉丝纷纷留言关心。

“我不知道乖乖服药后的我是清醒的，还是瘫在床上盯着天花板流泪的我是清醒的。不断地思索着：人为什么要活着？”

这是其中一段他在贴文中所写下的文字。文字以十张照片发于谢震霆的IG，也附上了他的新歌歌词还有吉他的相关宣传文字。

第27届金曲奖最佳新人谢震廷曾于2017年应邀来新演出，创作曲《灯光》和专辑还曾获本地Freshmusic Awards颁发年度十大歌曲和十大专辑奖，但2018年推出第二张专辑后还未等到第三张作品面世，却在2020年惊传忧郁症。

2021年11月与他的好友同时乐器行老板成立吉他品牌“Algernon 阿尔吉侬”，之后也不时看到他发关于吉他销售与制作的贴文，看似病情好转却没想到传出病情加重的消息。

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