谢震霆发文揭“病情不乐观” 自问“活着的意义是什么？”

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早报数码

发布 / 2022年1月24日 12:47 PM

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创作歌手谢震霆23日突然在IG发文表示自己的忧郁症病情不乐观，让许多粉丝纷纷留言关心。

“我不知道乖乖服药后的我是清醒的，还是瘫在床上盯着天花板流泪的我是清醒的。不断地思索着：人为什么要活着？”

这是其中一段他在贴文中所写下的文字。文字以十张照片发于谢震霆的IG，也附上了他的新歌歌词还有吉他的相关宣传文字。

 

 

 

第27届金曲奖最佳新人谢震廷曾于2017年应邀来新演出，创作曲《灯光》和专辑还曾获本地Freshmusic Awards颁发年度十大歌曲和十大专辑奖，但2018年推出第二张专辑后还未等到第三张作品面世，却在2020年惊传忧郁症。

2021年11月与他的好友同时乐器行老板成立吉他品牌“Algernon 阿尔吉侬”，之后也不时看到他发关于吉他销售与制作的贴文，看似病情好转却没想到传出病情加重的消息。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

  • 妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）
  • 新加坡援人协会：1767
  • 关怀辅导中心：1800-353-5800
  • 心理卫生学院：6389-2222
  • 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019
  • 圆缘助线（华语）：67410078

 

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