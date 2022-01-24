因疫情一拖两年 曾詠恒3月再入院动心脏手术

因疫情一拖两年，广东歌王曾詠恒今年3月将再度入院动心脏消融手术（Cardiac ablation procedures）！

他语气平静地说：“手术大概需要进行三、四个小时，全身麻醉......”

詠恒曾在2020年3月确诊冠病，他这之前几年的3月份都在医院度过。2018是因为脑部被质疑有“瘤”，2019年则因心脏病加中风，将他折腾得很惨。

以“死过翻生”形容曾詠恒经历的病劫实在不为过，可贵的是，他并没有消极沮丧，反而特别认真看待生命，能做什么就做。

也因詠恒身体情况特殊，他去年8月注射完第一支辉瑞疫苗，就已获认证为“完成接种”。詠恒说：“据我所知，这与冠病确诊康复者已有抗体有关。”

问起他的健康进展，詠恒告诉《新明日报》，他目前“一切稳定”，不过，最近去复诊，医生强烈建议他在3月进行心脏消融手术。

据资料，消融术是一种用来矫正某些心律问题（例如心房颤动）的医疗程序。他说：“医生认为，这种手术可能加强我的心脏功能。因为我曾经历心脏衰竭危机，那一次侥幸逃过死劫，但医生担心，如果再度复发，我的心脏可能就直接停止！”

两年前医生就嘱咐他去做手术，但之前因为詠恒服食薄血药，无法做手术；2020年，他染上冠病，也无法做手术。

他说：“连续3年的3月都过得战战兢兢，去年的3月总算无风无浪。”经历生死，詠恒的顾虑不难理解。

詠恒将于今年3月去做手术，可能得住院一两天。他说：“是小手术，很安全，只是，我有吃薄血药，可能会流较多血.....。”

但愿詠恒凭着其乐观、坚韧，不向命运低头的个性，击败病魔，身体能一天比一天硬朗。

提到动向，詠恒除了在游乐场工作，与友人在宏茂桥1巷卖起娘惹咖喱鸡，他也研发引进耳机品牌，日子一直过得很努力。

春节最遗憾 无法去疗养院向父母拜年

詠恒已有半年未见父母，他都是通过视讯或电话联系，这让他心里非常过意不去。

他说：“之前爸妈还没注射疫苗，亲人不能探望，今年1月两老打了追加剂，春节希望能去探望他们。”

疫情肆虐，年迈父母在家无人看顾，两人行动不便，詠恒担心他们在家摔跤，心里牵挂。但因家中还有两小孩要照顾，分身乏术，不得已才将父母送疗养院。

他是独生子，家里重担都落在他一人身上。詠恒透露，曾爸爸年轻时是军人，近几年患上失智症，变得异常沉默。他的妈妈则一听到他与孙子的声音，就会笑得很开心，老人家很容易满足。

如今在新条例的规定下，春节探望计划落空，詠恒感叹：“我心里感到很失落，但明白一切也是没办法的事。”