大侠徐锦江为“狮王”添父爱

由王晶掌镜，金庸武侠原著《倚天屠龙记之九阳神功》敲定为大年初一（2月1日）本地贺岁片，在《倚》中，再次演绎“金毛狮王”者，就是徐锦江。

徐大侠（徐锦江昵称）先前曾参与电视剧版《倚天屠龙记》演绎“狮王”，他原先不想再当“狮王”，再演同个角色，感觉要自我超越不易。但恩师王晶开了口，他便应允再演“狮王”。

徐大侠说，他的伯乐除了王晶，周润发也是他的“贵人”，当年是发哥引荐他给大导演王晶。

人在中国贵州的徐大侠昨午（1月23日）接受《新明日报》访问，温柔的语调与强悍外表反差极大。他说自己的戏份集中在“冰火岛”，“因为疫情延后开镜，横店的摄影棚没有空调，8月正值40多度高温，我穿上狮王皮草，那是真正的皮草，实在热到受不了，热到走几步路都喘大气！”

单是化“金毛狮王”妆就耗了两小时，在“蒸汽熔炉”般的天气下赶戏，徐大侠笑说内心必须很强大。

问起电影版的“狮王”，徐大侠说：“我收敛了过去张扬、霸气的演法，更着重自己与‘干儿子’张无忌的感情，可能因为自己的儿子长大了，‘父子感情’更充沛......”

徐大侠说，《倚》中的张无忌要去中原闯荡，不期然令感性的他想起自己的儿子：“身为父母都希望孩子留在身边，但，这种做法是很自私的。孩子有他自己的人生，像送孩子上飞机依依不舍，他回家时内心的那种喜悦，相对的，张无忌要离开，身为义父即使很纠结很难受，也得放手。终有一天，孩子会回来......”

徐大侠抓住了《倚》中的“父子情结”，凸显霸气角色背后的父爱。

为《新明日报》描绘猛虎贺年

徐大侠的帅哥儿子徐菲初出道，已接拍电视剧《朝歌少年行》、电影《封神三部曲》，问起徐大侠可乐意父子同台，他直言邀约确实不少，但儿子还很嫩，需要学的还有很多。

至于父子同台，徐大侠表示“要看剧本与角色”。

金虎年脚步越来越近，对于过年，徐大侠在乎内心感受多于习俗仪式。他说：“生活品质最重要，开心的话，天天都像过年。”

师承已故岭南画派国画大师关山月的徐大侠，受访过后，还为《新明日报》作了猛虎绘图，勾勒出的线条栩栩如生，他还题字“虎岁福临门”祝贺读者，非常有心。

“张无忌”选角太老？ 徐锦江：对林峰不公平！

在《倚》中与徐大侠有对手戏的少不了“张无忌”林峰、“赵敏”文咏珊。

问起对片中“义子”林峰的印象，徐大侠说：“林峰对角色的演绎非常投入，有一场戏他来冰火岛抱住我，我能感受到他对‘父亲’的那种温度。”

不少网友批评40出头的林峰演“张无忌”年纪太大，对此，徐大侠声援：“这么说对林峰很不公平！”

“年龄不是问题，可演大、演小才是演员。演员有他的角色跨度，有些演员不就从年轻演到老吗？我就觉得林峰挺适合的，也符合小说里的描述。”

在《倚》中的“金毛狮王”看上去憔悴，原来徐大侠一瘦5公斤，他笑说“这样更贴近角色”。是刻意减重吗？

“没有刻意，我就是睡眠不好。前几年患上抑郁症就少接戏了，本来情况已有好转，但疫情这两年，我的睡眠素质很差，拍《倚》前后这段期间，我经常失眠！”

长达三个月的时间，他晚上无法好好睡觉。他说：“一睡觉就有恐惧感，脑袋反而越来越清醒。但白天却显得很睏，眼睛变得很涩、很酸。睡眠不好也影响我的记忆力，但医生说，这必须自己去调整生活作息。”

看了医生吗？“看了，就是开安眠药给我，要不然很难入眠。”

在无法入睡的无数个夜里，他索性伏案作画，挥洒出不少螃蟹画作。

是抑郁症又复了发吗？徐大侠表示，说不出个所以然，感觉“正徘徊于抑郁症状。”