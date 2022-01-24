日韩病例激增 龟梨和也、WINNER确诊

日本疫情再现反弹趋势，变种毒株奥密克戎在日本迅速扩散，演艺圈也受到波及。知名艺人如龟梨和也（Kazuya Kamenashi）、藤冈靛（Dean Fujioka）、赤楚卫二（Eiji Akaso）、摇滚团体GLAY的队长Takuro、乐团flumpool主唱山村隆太（Ryuta Yamamura）、团体Hey! Say! JUMP的知念侑李（Yuri Chinen）及伊野尾慧（Kei Inoo）等数十人确诊。

35岁的男星龟梨和也前日（22日）上午发高烧到38度，之后就进行了PCR检测，结果为阳性。经纪公司透露，KAT-TUN另外2个成员中丸雄一和上田龙的检测结果都为阴性。

日本女团Morning娘的师妹组合Tsubaki Factory，当中年仅14岁的成员Runo Yofu （豫風瑠乃）昨日（23日）确诊。原定于名古屋举行的2场演出也取消。

摇滚团体GLAY因队长确诊，2场演出也被迫取消；乐团flumpool除了贝斯手尼川元气（Genki Amakawa）外，剩下3个成员都确诊。

韩国疫情也不明朗，继男团iKON后，同为YG娱乐的男团Winner也传来确诊消息。YG娱乐发出声明表示，李昇勋（Lee Seung-hoon）是在昨日（23日）的个人拍摄活动前，做了快筛检测验出了阳性反应。Winner全体成员立即暂停活动并接受了PCR检测。结果今日（24日）出炉，李昇勋确诊，其他成员姜昇润（Kang Seung-yoon）、金秦禹（Kim Jin-woo）、宋旻浩（Mino）的结果均为阴性。

YG娱乐补充，李昇勋已经接种了2剂疫苗，确诊前也没有任何征兆，目前健康状况良好。