飞台打造音乐梦 吴健豪上胡瓜节目闯关

本地歌手吴健豪的梦想是到台湾做音乐，去年3月，他带着首张专辑《起飞了》飞台实现梦想，一待就待了10个月，去年年底才回新。

吴健豪与《联合早报》记者分享在台湾的经历，包括第一个电视通告是胡瓜的医疗节目《医师好辣》，后来也上了胡瓜主持的电视歌唱比赛节目《台湾那么旺》，还有到《娱乐百分百》宣传，以及跑了近十家电台。

他印象很深刻是参加《台湾那么旺》，他说：“第一次参加台湾电视歌唱比赛，从选歌到练歌、彩排、录影，都是新鲜的体验，也认识了瓜哥。虽然没有过关，但还是很棒的经验。”

吴健豪在本地做街头表演，在台湾也通过考核取得街头表演执照，抵台的头三个月在淡水和西门町做了几次街头演出，后来台湾拉紧防疫条例，不能做街头表演，他就改做线上直播赚取收入。

做直播太吵遭人抗议

吴健豪在台北租房间住，他说6月开始在房里做直播，做了几次，突然有一天晚上听到外头有人把音乐开得很大声。他透过门缝一探究竟，看到一个长发女子戴着帽子，以为见鬼，吓了一跳。他听到那个住对面房间的女生说，要让他知道他做直播时有多吵。

吴健豪叹说：“我做直播都有注意声量，而且不超过晚上10点。虽然觉得抱歉，但对方可以好好沟通，不用这样。我很不舒服，不想再住下去，开始找地方搬，在两三天看了十多个地方，终于找到满意的。我有跟房东说我会做直播，房东说没有问题。”但他后来还是搬了，他说：“每个周末的深夜会听到隔壁房传来男生和女生亲热的声音，然后听到女生踩着高跟鞋离开。后来问房东，他说那是一对情侣，女方周末才来，房东后来安排我搬到另一个楼层。”

台北物价高吃不消

台北物价高，住了8个月，吴健豪有点吃不消，就在这时候，一个住在高雄的朋友请他搬过去一起住，他说：“我在朋友家住了一个月，感受到了台湾人的热情和温暖。后来朋友因为工作必须环岛，我就跟着他，趁机观光。他有开车，很方便，我们在一个月内走遍台湾，之前我大多时候都待在台北，没机会到处看看，总算可以开开眼界。”

吴健豪印象深刻是在日月潭的一家旅馆，大厅有一个小舞台，欢迎住客上台表演，他就在那里演唱，旅馆老板很喜欢他的演出，免费招待他和朋友多住一晚。他也在旅途中认识了几个阿美族朋友，他们请他今年7月参加丰年祭，吴健豪说：“台湾人真的很热情，希望可以回去。”

将在华艺节演出

他在台湾录了三首新歌，希望再录几首，今年发行一张EP。现在，他要为来临华艺节“新Pop 2.0”演出做准备。这场演出聚集本地歌手王俪婷、向洋、插班生、洪俊扬、黄振隆、魏妙如、StellaVee、吴健豪、黄亭之和杨征宇，他们将透过歌曲带观众追溯本地音乐人过去20年的创作历程。

吴健豪说：“我认识的第一首本地流行歌曲是小六时听的《细水长流》，上了中学开始听林俊杰和蔡健雅的歌曲，觉得他们很厉害。很开心参与这次演出，希望可以让本地人知道我们有很多出色的创作人和歌手。”

“新Pop 2.0”2月12日晚上7时30分，在滨海艺术中心音乐厅举行，票价分$48、$68和$88，详情请上网查询。